当兵快一年GD部队里晋升失败！部队回应：「现在GD确实还是一等兵」

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根据韩媒D社独家报导，BIGBANG队长G-Dragon在部队里晋升失败，依旧是一等兵。

GD於2018年4月25日被分配至陆军第3师团炮兵连服役，按时间算已经服役11个月了，然而根据可靠消息透露他还是一等兵。陆军人事管理规定，晋级服役期间为3个月（二等兵）-7个月（一等兵）-7个月（上兵）-3个月（兵长），和GD同期入伍的战士们现在已经是上兵了，而GD却依旧是一等兵。 据部队人士透露「这可以看成是晋升失败，原因则是在晋升考核中未合格。 」



GD被暂缓晋升，和其频繁休假有著密切的联系。 截止至2019年2月26日，应该服役364天，但其中有100多天GD并未在部队里，有1/3的时间（包括住院时间）都在营区之外。 实际上GD约有超过50天的时间都在休病假或年假，将服役期间可以使用的年假、1年内可以使用的病假的最长期限用到了极致，还在部队医院里入院约40天（门诊）。

D社还采访了部队相关人员，该匿名人士称：「GD几乎每个月都会使用休假，服役还不到1年就已经快用完了定期休假（年假）。 」根据陆军规定，被暂缓晋升的人员有以下几种情况：▶ 未达晋升考核综合分70% ▶ 兵营生活分数未达标▶ 被审查委员会判定为晋升不合格人等。 陆军相关人士透露：「在资格考核中若没能达到相关级别的合格分数时就会被暂缓晋升，体能、射击、急救、生化房、主要特技等都要达标才行。 」



GD所在的白骨部队并未解释他未能晋升的原因，只回应：「现在GD确实还是一等兵。 」对於休假一事，部队也称「没问题，GD的休假虽然都是个人原因但也在陆军规定之内，没有什么问题。 」虽然部队称「符合规定」，但大多数民众依旧将此事堪称是特惠，某陆军人士表示：「这就是挂著指挥官斟酌情况的名义得来的特别优待，去年他能入住单间病房也是指挥官的判断。 」



2月1日-11日，GD又使用了休假，自请休假和慰劳休假一共使用了11天10夜，几乎休完了他所有的年假。 白骨部队解释：「指挥官给所有差不多时期入伍的所有战士们放了慰劳假，这也是在规定之内的。 新的一年就会重新多出30天的病假，这也完全符合部队规定。 」

此外，坊间还传出了转隶为义兵的传闻，白骨部队回应：「我们还不了解这个情况，也没办法确认。 」

「图：NATE」

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