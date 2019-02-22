《加油吧威基基2》全新六人组台词排练合照公开，大家期待这个组合吗？

《加油吧威基基2》全新六人组台词排练合照公开，大家期待这个组合吗？

韩剧   2019年2月22日   星期五11:14   MiJimin  

（完整角色说明）金善浩、李伊庚、申譞洙、文佳煐、安昭熙、金睿园，这六个人究竟会如何配对跟合作，小编我好期待啊～！！！

JTBC推出了《加油吧威基基2》之后，在近期公开了台词排练照，六位主演全员到齐，也让剧迷们相当期待。

新一季的故事将背景从大学同窗变成高中同学聚集在「威基基民宿」，挑战梦想、友情、爱情的喜剧故事，除了李伊庚延续角色之外，其他人都是全新角色。

＊小编再带大家复习一下角色资讯，和每一位的热门代表作品吧～！

▼歌手志愿生且性格难相处，将所有财产用来投资民宿的一号受害者－金善浩，代表作品：《百日的郎君》、《疯了，因为你！》、《金科长》

▼「威基基民宿」的官方笑声制造机，生计型演员，为了重建民宿将高中同学们拉下水－李伊庚，代表作品：《加油吧威基基》、《赤月青日》

▼曾是天才棒球选手，却辗转变成只能在次等球队里打球，投资民宿的二号受害者－申譞洙，代表作品：《青春时代》、《青春时代2》、《君主－假面的主人》、曾在《加油吧威基基》客串臭脚男，有看过的朋友应该是印象深刻啦！

▼在大家念书时期公认的「女神」、「初恋」－文佳煐，代表作品：《嫉妒的化身》、《名不虚传》、《伟大的诱惑者》

▼拥有Girl Crush的帅气打工王，和李伊庚一样毕业於戏剧电影科－安昭熙，代表作品：《尸速列车》(釜山行)、《Entourage》

▼梦想成为白种元第二，剧里是金善浩的亲姐姐，相当会使唤人－金睿园，代表作品：《奇怪的搭档》、《卞赫的爱情》

读本现场大家各自发散魅力，笑声也依旧不断！《加油吧威基基》也被誉为发掘新一代演员的宝地，期待《加油吧威基基2》同样带给大家欢笑与泪水，成功让演员们大红大紫吧！

（图自：《加油吧威基基2》）

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