崔振赫、孙贤周有望合作KBS新剧《Inner Circle》！胜诉率最高的律师 VS 眼中只有利益的商人
韩剧 2019年2月22日 星期五10:52 JiaJia
崔振赫主演的SBS电视剧《皇后的品格》，昨日（21日）才刚播出大结局，马上就接到新剧出演提案，有望在作品里饰演「律师」！ #最近的演员感觉都很勤奋 #一部接一部啊
预计於今年（2019年）上半年播出的KBS新剧《Inner Circle》，改编自网路小说《Justice》，由独幕剧《仲夏夜之梦》赵雄导演执导，《学校2017》、《无理的前进》郑灿美编剧执笔，描述因为不当金权交易而失去家人的律师燃起熊熊复仇烈火，与一个恶魔般的男人交易后所展开的故事。崔振赫、孙贤周接到出演提案。
若确定出演，崔振赫将饰演「李泰京」。他是业界胜诉率最高的律师，负责高层的事件，诉讼都能打到无罪释放或至少缓期执行的结果。有著锐利逻辑、擅长辩论、出众外貌等天生实力，被称为「证人操作达人」。
而孙贤周则有望饰演「宋宇龙」。他是以金钱为武器、以人类欲望作恶的皇龙建设会长。若是有「现代版恶魔」，那一定是他。作为中小建设公司的翘楚，表面上是名不经传的小公司，却经营著最好的建设公司。这也是他睽违两年、继tvN《犯罪心理》后，回归小萤幕。
（图片来源：KSD、TVDaily）
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