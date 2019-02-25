樱花季预备！照著樱花预测图订机票吧～

韩国许多商家、品牌都已经推出樱花商品，各家都摩拳擦掌准备好春天这波樱花季，你也准备好2019年赏樱行程了吗？
来来来，由韩国WEATHER I公司预测的樱花开花时间如下:
(照片来源: NAVER)
最先可以看到樱花开的城市，是位在济州岛南部、也是韩国最南端的西归浦，预计3月24日开花，再来就是3月27日釜山与3月28日大邱；4月份由光州、全州打响第一炮，而首尔要到4月7日才会开花，想好要去哪里看樱花了吗？
接下来随著樱花盛开，各城市知名的樱花季整理如下:
大邱E-World的星夜樱花季3月23日到4月7日
E-World
地址: 대구광역시 달서구 두류공원로 200
（照片来源: E-World 官方Facebook）
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最有名的镇海樱花季则是4月1日到4月10日
镇海军港节2019
地址: 경상남도 창원시 진해구 통신동
（照片来源: 昌原市 官方Facebook）
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而首尔圈的樱花季，在蚕室站附近的石村湖水公园，可以欣赏环绕整个湖水的樱花，日期是4月5日到4月13日。
石村湖水樱花季
地址: 서울특별시 송파구 잠실로 148
（照片来源: SongpaCity Facebook）
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