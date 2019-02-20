BLACKPINK在美国出道被批「欠缺实力」？！

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BLACKPINK在韩国娱乐圈可是实力与美貌并存的爱豆团，谁曾想过在美国出道的她们竟然被批欠缺实力。

日前BLACKPINK亮相美国CBS电视台的《The Late Show with Stephen Colbert》和ABC电视台的《Good Morning America》，原以为会让美国人看到新K-POP的魅力，却不知4名成员惨遭吐槽，被指实力不足。



在这两档节目中BLACKPINK都表演了热门歌曲《DDU-DU DDU-DU》，看过节目播出的广大韩国粉丝就开始吐露不满，称舞台实力完全让人大跌眼镜。 在以「刀群舞」著称的K-POP圈，BLACKPINK本次的演出可以说是完全失了水准。 别说「刀群舞」了，就连最基本的动作速度都不一样~



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应该流畅如水的动作略显拖遝，也少了原有的力量美。 让不少网民吐槽：实力不足、缺乏练习。



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但也有不少粉丝为BLACKPINK抱不平，直指这是韩国和美国电视放送的差异。 韩国的音乐节目有著华丽的灯光和舞台，再加上高速动态摄影机，使得舞台效果更强。 而美国的电视节目则舞台设计简单，也没有高速动态摄影机，让BLACKPINK的舞台看起来少了那么一丝华丽，观众们只能将视线全部集中在她们自身的表现力上。



「图：YG Official FB、YouTube」

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