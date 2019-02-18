继《尹食堂2》后…罗PD团队重返西班牙！车胜元、柳海真、裴正男《欧洲寄宿家庭》受当地媒体关注
综艺 2019年2月18日 星期一10:51 JiaJia
预计於下月（3月）首播的tvN真人秀节目《欧洲寄宿家庭》，为罗暎锡PD（罗PD）新作。据西班牙当地媒体报导，此次制作组於「比耶尔索自由镇」进行拍摄，令人期待。
《欧洲寄宿家庭》，是一档在欧洲招待韩国人一顿餐点，并与他们一起创造美好回忆的节目。由一起拍摄过罗PD另一档节目的《一日三餐》车胜元、柳海真合作，更有「新面孔」裴正男加盟。
此前，同样由罗PD团队制作的《尹食堂2》於西班牙加拉奇科取景拍摄，并在当地造成轰动。
近期，据西班牙当地媒体报导，《欧洲寄宿家庭》将在「比耶尔索自由镇」拍摄。报导指出，制作组早已抵达该小镇进行前期作业。超过30位以上的工作人员在周边店家进行消费，令商家们又惊又喜。
而拍摄时间会持续到月底，没有剧本、自由发挥。除了地面摄影机，还有三架无人机在空中拍摄。按以往的经验来看，节目播出后将对当地带来不错的旅游收益。制作组特意避开大城市，就为了呈现当地风情与特色。
（图片来源：Instagram＠soypendelton、tvN《尹食堂》、KSD）
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