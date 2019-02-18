尹智圣＆河成云先后登《一周偶像》 朴志训＆裴珍映携手代言美妆品！
明星 2019年2月18日 星期一10:22 施乃琪
Wanna One 的解散拆散不了成员间的羁绊，最近还是有很多机会看见几位成员一起现身呢！
首先，不约而同将在月底前推出个人专辑的尹智圣和河成云，也在今天（18 日）分别录制了 MBC Every1 的综艺节目《一周偶像》，节目预定在下周及隔周接连播出。。过去两人都在身属 Wanna One 时尚过一次节目，如今再度回归的消息也令粉丝十分期待。
尹智圣即将於 20 日发行首张迷你专辑〈Aside〉，而河成云的首张迷你专辑〈My Moment〉则将於 28 日推出，随后两人都会举行粉丝见面会。
另一方面，肌肤白皙精致的朴志训和裴珍映也在最近一起获邀为韩国化妆品牌代言，品牌相关人士透露：「很高兴能和不仅在国内、在海外也想有高知名度的两位代言人合作，我们也会藉此机会结合在全球掀起话题的韩系美妆和韩流音乐，展现崭新的美妆文化！」
（照片来源：LM Entertainment、Star Crew Entertainment、Maroo Entertainment、C9 Entertainment）
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