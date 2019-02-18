外国人都上 G-market 买什么？每 5 人就有 1 人选购BTS防弹少年团唱片！

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不少人应该都有上 G-Market 网站购物的经验，一起来回顾去年销量最佳的都是谁的商品！

韩国最大的复合式线上购物平台 G-Market Global Shop 根据 2018 年海外配送商品的数据，在最近公布了各类型商品的销量排行榜。其中写下单日最高销量的商品，就是防弹少年团的正规三辑〈Love Yourself 转 “Tear”〉！

〈Love Yourself 转 “Tear”〉分为四种版本贩售，因为内含写真书、照片小卡、海报⋯⋯等赠品而要价 6 万 5 千韩元，尽管如此依然吸引各国 Army 热情抢购，而这张销量也占海外购买专辑总量的 21%，意味著每五名在 G-Market 上买唱片的外国顾客，就有一名买的是防弹少年团的作品。





除此之外，在周边商品的销售状况中，创下单日最高销量的是 BLACKPINK 官方手灯；而在所有歌手周边的年度销量中，则以 Wanna One 的销路最佳，在同类商品中占比也高达 21%！



（照片与影片来源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、YG Entertainment）

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