BLACKPINK 获得第三支破五亿 MV〈BOOMBAYAH〉 总数居女团之冠
KPOP 2019年2月15日 星期五08:16 施乃琪
去年 BLACKPINK 的出道曲 “BOOMBAYAH” 在韩国演唱会前夕成为四亿 MV，时隔不到四个月观看次数便再度升级！
在昨天（14 日）晚八点左右，BLACKPINK 的 “BOONBAYAH” 官方 MV 观看次数跨过了五亿大关，如今她们已经有 “DDU-DU DDU-DU”、”As If It’s Your Last” 和 “BOOMBAYAH” 共三支破五亿 MV。
不到三年前的 2016 年 8 月 8 日，BLACKPINK 凭著 “BOOMBAYAH” 和「口哨」两首主打歌宣告正式出道，前者的鲜明节奏、强烈中毒性和突显各成员魅力的特质迅速凝聚目光，也让 BLACKPINK 一出道就大受瞩目。
另一方面，最近 BLACKPINK 进军美国并积极登上电视节目和音乐祭等活动，在这同时依然有亚洲、美洲和欧洲的巡回演唱会行程。
（照片与影片来源：YG Entertainment）
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