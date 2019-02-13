Wanna One河成云海外见面会日程公开!

期间限定人气男团Wanna One在1月27日的告别演唱会正式解散后，虽然当天让所有粉丝哭红了眼，但他们也将接二连三以个人身分来台与粉丝们见面，其中成员之一的河成云也宣布将来台举办见面会，各位喜欢小妖精成云的HA:NEUL们千万不要错过了。

河成云原为Star Crew娱乐旗下的六人男子团体HOTSHOT成员，担任主唱，於2017年参加韩国选秀节目《PRODUCE 101 第二季》，最终以第十一名成为Wanna One成员。在团体内也为主唱担当，拥有密嗓的他不仅能歌善舞，活泼的他也以擅於声带模仿，以及魔性笑声，圈了一大票粉丝，限定团体Wanna One解散后，1月28日公开出了自创歌曲“不要忘记”，与朴志训共同合唱，所属社也已宣布他将在2019二月末将推出个人专辑。让所有粉丝非常期待。



这也是河成云出道以来首次以个人身份来台，将在3月23日於台北国际会议中心举办首场个人粉丝见面会，在马不停蹄的工作之间特地将生日见面会献给台粉，诚意满满。3月23日18点「HA SUNG WOON 1st FANMEETING in TAIPEI 'MY MOMENT'」於台北国际会议中心，河成云与HA:NEUL不见不散！详细售票资讯将於近期公布，请HA:NEUL们持续关注官方脸书(https://www.facebook.com/cce8888/)



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照片: 中华文创, official.hasungwoon IG

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