看见朴志训亚洲巡回见面会首场的抢票盛况,可以想见接下来应该也都需要好一番厮杀呢!

朴志训昨天晚上开放官方会员 May 抢先预购首场个人粉丝见面会《Park Jihoon 2019 Asia Fan Meeting in Seoul [FIRST EDITION]》的门票,没想到一开卖后下午、晚上的场次双双在一分钟内就全数售罄。

朴志训原先预定以 28~30 日依序分梯售票,没想到昨晚的第一梯甫开放就直接卖光所有门票,爆炸性的回响让人真实地体验到他当前的非凡人气,

另一方面,朴志训也已经确定会在 3 月 2 日来到台湾的台北、3 月 23、30 日两个周末则会在港澳举行见面会,预祝大家最近都能顺利抢到票罗!



(照片来源:Maroo Entertainment)

