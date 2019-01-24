姜栋元延续《1987》的动人义气　匿名为李韩烈纪念会捐出巨额善款

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还记得姜栋元在《1987：黎明到来的那一天》里，饰演因壮烈牺牲而激起民众公愤的大学生李韩烈吗？认真诠释这个角色的他在电影落幕后，依然持续关心这个有缘的民主前辈！

李韩烈纪念会发出官方公告，感谢大众在 2018 年齐心协力纪念李韩烈的行动，并透露有人捐出了高额款项，不过并未自公告里公开这位善心人士的名字。

结果经媒体查访后，李韩烈纪念会才透露：「姜栋元在去年 3 月捐了两亿（韩元）特别支援金给我们，并说希望用来支援李韩烈母亲裴恩心女士的口述工作、相关事业以及纪念会营运等开销。

姜栋元的善行在时隔近一年后才终於曝光，原来就是因为他当初以匿名方式捐款，只有经纪公司 YG Entertainment 知道这件事情。回想起姜栋元在拍片期间也曾亲自探视裴恩心女士、祭拜李韩烈，敬业又为善不欲人知的真的让人印象非常深刻！



（照片来源：CJ Entertainment）

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