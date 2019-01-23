宇宙最强化学CP来了！车胜元＆柳海真加盟罗暎锡PD新综艺《欧洲寄宿家庭》：怎么有种老夫老妻开店的感觉XD
综艺 2019年1月23日 星期三10:30 Rui
车胜元、柳海真和罗暎锡PD，这个爆笑组合又来了。
据业界人士透露，车胜元、柳海真将携手加盟今年3月开播的tvN新综艺《欧洲寄宿家庭》，这是一档在欧洲招待韩国人一餐，与他们一起创造美好回忆的新节目， 车胜元和柳海真将於2月前往欧洲拍摄，在那里邂逅韩国的年轻人。
正如节目名称《欧洲寄宿家庭》，柳海真与车胜元要在欧洲某处经营一家小小的韩国合宿之家，两人作为主人为韩国人提供温情美食，据悉除了他们之外还会再邀请其他艺人加盟。
熟悉车胜元和柳海真的人都知道，两人是多年好友，拍摄过罗英石PD的《一日三餐之渔村篇》第1、2部以及高昌篇，被称为宇宙最强化学CP，有「车婶」的地方就一定有刘海镇。 而车婶的厨艺已经经过了《一日三餐》的认证，相信他一定会为异国他乡的韩国年轻人做出美味可口的家乡料理，以此慰藉他们的思乡之情。
「图：《一日三餐》」
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留言/评论
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Kana Chen天啊我最愛的三時三餐搭檔和最愛的PD的新綜藝！一起看起來！🤣
2小时前
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真大海有福了
不用為釣不到魚而發愁
也不必當農夫了。
#但會繼續劣質乒乓球賽嗎
#求召回已考獲咖啡師證書的料理部助理歸隊
3小时前