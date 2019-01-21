JTBC《耀眼》全剧杀青！剧组陆续公开官方海报、预告影片 下月11日首播
韩剧 2019年1月21日 星期一14:50 JiaJia
JTBC新月火剧（周一、二播出）《耀眼》近期已经杀青！在最新预告影片里，主角南柱赫和韩志旼终於「同框」，感觉是个温暖又治愈人心的故事哦～这也是南柱赫和孙浩俊继综艺节目后，首次於演技上合作！
预计接档《先热情地打扫吧》（主演：金裕贞、尹钧相）的JTBC新剧《耀眼》，是一部穿越时间的奇幻浪漫喜剧，描述还没将自己的有限生命都过上一遍、就丢失自己的全部时光的女人，和自我放弃灿烂人生、虚度光阴的男人的故事。
金惠子、韩志旼一起饰演拥有逆转时间能力的「金惠子」，南柱赫饰演记者志愿生「李俊河」，而孙浩俊饰演个性脱线又搞怪的「金英洙」。单人预告可以看这里！
在预告影片中，可以看到韩志旼於海边拾获一支手表，她把时间往回转，人就消失了；而金惠子正在进行直播，有网友问她几岁了，她回答：「25岁～」大家都不相信，她絮絮叨叨地说著：「衰老可是一瞬间的事情啊」，又不信？惠子姐姐也反骂回去，结果收到好多星星糖（笑）。
还有剧情预告：南柱赫和韩志旼的初次见面，接著画面出现南柱赫做的许多份兼职，而他眼神透露著疲惫…据了解，爱情戏是剧情的一部分，当中还会有许多其他主题，全部共12集，请大家多多期待。
（图片、影片来源：JTBC《耀眼》）
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