韩国吃放主播大方公开收入：「月均赚到4千万韩元，等於辞职前的年薪」

原来做吃播可以赚这么多？！ 不过人家是萌妹，小编我只能死了这个心XD
韩国知名吃播Youtuber「Nareum（나름）」近日粉丝数突破80万，为表感谢做了一期回答粉丝提问的影片，其中就大方聊到自己的收入！
Nareum经常录一些食量惊人的影片，例如独自吃下10碗炸酱面，相当於3个成年男子。 粉丝问她每个月要花掉多少餐费，Nareum表示：「做吃播的费用在100万到200万韩元程度。 有一张专门用於餐费的卡，这个月花掉了250万。 我也很纳闷平常到底吃了什么？ 」
还有人问到收入这个有些敏感的问题，想不到Nareum也是大方回答：「我的频道算成长速度很快，所以收入不是一点一点升上来，而是每个月2倍地上升。 例如去年3月赚200万，4月就升到400万，5月变800万这样。 现在平均而言是一个月4000万韩元。 」而且字幕里有写：这还没有算进去广告收入哦！
当然这些钱不是Nareum全部拿走，其中还有5位编辑、翻译等职员的薪水，但去掉这些之后：「现在的月收入相当於上一份工作的年薪。 」真是相当令人羡慕的水准啊……
最后分享一下Nareum人气较高的两个影片好了~一个是独自吃掉5人份辣炒年糕+炸物+鲔鱼蛋黄酱盖饭：
另一个是点击数超过300万的炸酱面吃播，那个声音真的让人感觉很饿嘤：
（图源：Youtube@[Nareum_TV] 나름TV）
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