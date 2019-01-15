《Voice3：共犯们的都市》预计在5月播出！李荷娜已经确定出演、李阵郁出演讨论中！
韩剧 2019年1月15日 星期二13:27 Yuan
相信有不少人都在期待《Voice3》吧！不知道这季的大魔王会找谁来演呢（笑）～
由李荷娜、李阵郁等人主演的《Voice2》讲述112举报中心黄金时间队将追逐更凶残的犯人，并顺利解决案件的过程。在去年9月就确定会制作第三季，也因此第二季从原本规划的16集，缩短为12集，为了之后故事的延续。
而《Voice3》副标题是「共犯们的都市」，讲述死守在犯罪现场的黄金时间队成员们和撼动韩国极其凶恶的网路犯罪中被称为Dr.Fabre的Dark Web背后的故事。黄金时间队成员们与韩国史上最凶恶的商业大鳄拼死的争斗，再次敲响网路犯罪的残酷和黄金时间的重要性。
在今日，有媒体报导李荷娜、李阵郁已经确定出演第三季，而OCN相关人士也回应：「李荷娜已确定出演《Voice3》，而李阵郁还在出演讨论中。」另外，《Voice3》预计在5月播出， 相信又不少观众都很期待吧！
（图：OCN）
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