「咖啡王子」重逢了！ 金材昱&金东昱合演OCN新剧《手：The Guest》，变身驱魔人和祭司！

时隔11年，居然能看到《咖啡王子一号店》里的两位欧巴金材昱、金东昱再次合作！ 真的让人感慨万千啊~~~
今日，据各演员所属社透露，金材昱、金东昱、郑恩彩将一齐出演OCN全新原创水木剧《手：The Guest》，是一部韩国特色的驱魔刑侦剧！ 剧中，韩国各地出现了由异常力量造成的犯罪，为对抗这类犯罪，灵媒、祭祀和刑警展开了通力合作。
金东昱饰演男主角尹华平（音），家中世代是巫师，天生能够看见幽灵并与之交流，还有降神巫（灵魂附身）的能力，可以使用灵媒之力找出附身魂魄、驱散恶灵的阴影。 平时待人处事都充满了自由和即兴的气质，但同时也拥有极深的黑暗。
金东昱在去年上映的千万级电影《与神同行-罪与罚》中饰演陆军兵长金秀洪，给无数观众带去了难忘的感动，尤其是通过托梦与母亲做最后告别的一幕，真的让人哭很惨啊~~~
金材昱在剧中饰演驱魔祭司崔允（音），拥有坚如磐石的意志，对恶势力也有十足的确信，因而得到教区认可具备驱魔人的资。 他个性冷静、缺乏情感起伏，不愿与人交往过深，是个个人主义者。
金材昱去年在《VOICE》里饰演的大反派毛泰久邪恶而迷人，令人记忆犹新，这次又是和同一位导演金弘善合作！ 除此之前，金材昱这两年还在《爱情的温度》里成功饰演了成熟男人、在舞台剧《阿玛迪斯》里诠释了天才音乐家的喜怒哀乐。相信金导演能够继续发掘金材昱的独特魅力！
主角LINE里唯一的女生就是郑恩彩了，饰演刑警姜吉英（音），特点是对待调查有超高的热情度和集中力，个性不拘小节，甚至有些大叔做派。 一开始不相信恶灵和驱魔，在遇见尹华平和崔允之后感受到了来自未知的恐怖，开始与之合作。
郑恩彩2013年凭电影《不是任何人女儿的海媛》斩获多个新人演技奖，在今年的热播剧《Return》中饰演琴娜拉，把角色的感情描绘得非常立体，备受赞誉。
尤其令人瞩目的是，金材昱和金东昱在2007年播出的人气电视剧《咖啡王子一号店》里就有过合作，这次相隔11年再次聚首，真的让人非常期待啊！
（图源：KSD韩星网）
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