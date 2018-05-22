因健康问题中断活动的金裕贞！在IG公开近况：「为了健康而努力著，感谢等待我的人」
明星 2018年5月22日 星期二13:51 Yuan
今年2月，金裕贞因健康问题暂停了所有演艺活动，并被曝出还要接受甲状腺手术，让不少粉丝们忧心不已。
金裕贞昨日也透过IG公开了自己的近况，写道：「好久没有跟大家打招呼了 :) 最近一直为了身体健康而努力著，始终感谢一直等待我、为我加油的人。还有真的要感谢等待我的《先热情的打扫吧》的剧组，我会透过《先热情的打扫吧》让粉丝们看到更健康、更好的我！还有恭喜今天所有迎来成年日（韩国5月第三个星期一为成年日）的人，也有感谢所有恭喜我的人，我会努力成为更好的人。」
而JTBC新剧《先热情的打扫吧》已敲定主人公，由金裕贞、安孝燮、宋再临主演，之前完成了台词排练和一部分戏份的拍摄，不过由於金裕贞的身体状况。剧组方面也表示：「要等到金裕贞康复，等她恢复后重新开机。 」也希望她可以快点好起来～
（图：KSD、IG@you_r_love、Sidus HQ、JTBC）
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