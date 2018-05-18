金桐俊接替李曙原出演《About Time》！并取消了所有日程，在今日开始进行拍摄！
韩剧 2018年5月18日 星期五13:04 Yuan
真的辛苦剧组和演员了！剧组方面也表示：「将会尽最大的努力，为观众们献上最好的作品。」
演员李曙原因涉嫌对女艺人性骚扰正在接受调查中，在上月8日李曙原以现行犯身份被逮补，调查结果显示了强制性骚扰和威胁的嫌疑，并被不拘留立案。而他也确定从新剧《想暂停的瞬间：About Time》下车。
不过由於李曙原在剧中饰演女主角李圣经出演的音乐剧的音乐指导赵在侑，虽然是支线但出演的份量也不算少，无法将角色直接删除，会找其他演员代替进行拍摄。
剧组在昨日也表示：「将由金桐俊接替音乐指导赵在侑一角，由於金桐俊是紧急加入拍摄的，为了准备拍摄取消了所有日程，在18日开始进行拍摄。将会尽最大的努力，为观众们献上最好的作品。」
而《想暂停的瞬间：About Time》由李相仑、李圣经主演，《第二个二十岁》金亨植导演执导与秋惠美作家合作，讲述能看到别人和自己寿命时钟的不幸女人，遇到了一个轻而易举就能暂停她的时间的男人之后，只能实现爱情魔法的瞬间的奇幻故事，将在21日播出。
（图：Blossom娱乐、tvN）
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