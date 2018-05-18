韩剧《我的大叔》IU 终映感谢李善均：「你是我演技人生中最棒的伙伴。」
韩剧 2018年5月18日 星期五13:00 MiJimin
朴东勋（李善均 饰）不只是在剧里改变了至安（IU 饰）的人生，更影响了现实中的IU，两人都遇上了人生的角色啊～！
昨晚tvN水木剧《我的大叔》播出了第16集大结局，男女主角李善均和IU（李知恩）则率先发表了终映感言。
▼李善均：「第一次拍摄的场面还印在脑海中，没想到就走到了终演，很感谢一直支持我们的观众，以及一起努力共事、累积许多回忆的剧组人员们。透过朴东勋这个角色，得到的共鸣与安慰，把＂这些都不算什么＂这句话的心情传达给观众们。」
▼IU：「这部作品让我有机会回顾自己的人生，感谢一起共事的导演、编剧、演员们以及所有的工作人员，还有让我无法忘怀最棒的伙伴李善均前辈，以及孙淑老师（女主的奶奶），制造了美好的回忆，以后一定会很想念至安这个角色。」
《我的大叔》由《Signal》金元锡导演与《又，吴海英》朴海英作家合作打造，此剧讲述拥有相同沉重的生活负担40岁男人与20岁女人，互相观察并治愈对方的故事。
（截图自：官方剧照）
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留言/评论
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因為IU而追劇💕卻因此愛上了李善均💚倆人都把劇中的角色詮釋得非常棒🌻很棒的作品很棒的演技😘
27分前
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看了那麼久的韓劇，，這部讓我感動不已，，可以看3次都不會膩，
真的很棒👍喔！
1小时前