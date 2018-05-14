BLACKPINK 再添一支破三亿 MV！梁铉锡预告好消息「一定会实现粉丝的要求」

出道曲 MV 才刚破三亿大关，一转眼间 BLACKPINK 又缔造新的纪录，更让 YG 代表梁铉锡在贺喜的同时开心表示「很快就要回归了」！

在今天（14 号）凌晨两点左右，BLACKPINK 的最新主打歌 “As If It’s Your Last” MV 点阅数正式突破三亿大关，发行至今还不到一年。BLACKPINK 不只创下了女团 MV 点阅数破三亿的最快纪录，也是韩国第一组坐拥两支破三亿 MV 的女团。

“As If It’s Your Last” 收录在 BLACKPINK 於 2017 年 6 月发行的第三张同名单曲中，华丽奇幻的 MV 在一公开 17 个小时内就吸引超过一千万人观赏，后来更被 Youtube 评选为当年度在全球最受欢迎的 K-Pop 影片。



特别的是，随著好消息登场，最近屡次就 BLACKPINK 回归透露消息的 YG 代表梁铉锡也再度表示：「粉丝 Blink 要求的 10 件事情，我一定会达成的」、「很快就会有好消息了」、「BLACKPINK 很快就会回归」，看来真的能好好期待啦！



（照片与影片来源：YG Entertainment）

施乃琪@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻