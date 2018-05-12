遭家暴长达32年，女儿曾吞60片安眠药自杀，离婚后的她重拾信心活成了人人羡慕的美魔女！

提到韩国娱乐圈的第一魔女，大家的脑海中一定闪现52岁却依旧保持曼妙身姿的金圣玲，窈窕身材让无数女生羡慕。而最近通告艺人徐贞姬公开了最新近况，展露完美背影，估计金圣玲看到也要甘拜下风呢。
照片中的徐贞姬穿著显腰身的红色运动服和芭蕾舞服，站在夕阳下摆出翩翩起舞的动作，纤细的腰身仿佛少女一般，小编不说的话你们一定猜不到这位阿姨已经57岁了，完全像是吃了防腐剂一般。
关於徐贞姬，最经常被提起的还是她那段痛苦的婚姻生活。 当年19岁的徐贞姬就遇到搞笑艺人徐世源，老公说什么她就做什么，甚至遭威胁「不准和我离婚，否则杀了你」，32年的婚姻就像是囚犯一样没有自主权。
32年来没有提出离婚诉讼，就是相信男方从谐星兼职当牧师后，性情会转变，但徐贞姬没有想到的是家暴从来没有因为对方职业的转变而停止过。 2014年徐贞姬与丈夫徐世源发起离婚诉讼，并於2015年8月离婚。 这场离婚大战当时闹得满城皆知。
而在这场离婚大战中，民众们才得知徐贞姬看似幸福的婚姻背后的血泪，「19岁的时候，和老公初次见面时就被老公性侵了，一起工作两个多月后，就结婚了，32年不断被老公家暴，真的非常的可怕，实在提不起勇气要求离婚，只好忍耐著活下去。 」这段婚姻中，徐贞姬忍受的不仅仅是长达十数年的家暴，更有丈夫的不忠，她也多次透露曾接到丈夫外遇女的电话、短讯辱骂。
父母的不幸婚姻也影响到了女儿，徐贞姬和徐世源的女儿徐东珠83年出生，徐东珠在2009年出版的自传《东珠故事》自传中谈到了自己在美国的留学生活。 因为学习方法和不适应美国的留学生活，曾经买过两瓶安眠药，并且一口气吃下了60颗，试图自杀。
不过，徐贞姬的生活在和徐世源离婚后有了180度的转变，逐渐阳光起来的她多次亮相电视节目，敞开心扉地吐露从前的伤心往事，在粉丝和民众的关心下重回生活正轨。 而女儿也学业有成，於2010年嫁给了毕业於美国哈佛大学的丈夫。
「图：徐贞姬IG、网路」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究