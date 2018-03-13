特级惊喜！SEVENTEEN 梦幻小分队登场 「夫硕纯」本月发新歌〈Just Do It〉！
KPOP 2018年3月14日 星期三08:55 施乃琪
无论是不是 Carat，可能都认识 SEVENTEEN 成员胜寛、DK 以及 Hoshi 组成的非正规搞笑分队「夫硕纯」。没想到，如今他们就要正式亮相了！
Pledis Entertainment 於 13 日透露，SEVENTEEN 推出了全新小分队「夫硕纯」(부석순) ，而且 21 日就要发行数位新歌 "Just Do It"。
队名十分一目了然地由三名成员的本名「夫胜寛」、「李硕珉」与「权纯永」中各取一字，三人因为独树一格的口才、反应速度与不正经细胞，早在出道前就一起留下了不少经典片段，默契十足的搞笑纪录吸引许多粉丝。
一直以来，SEVENTEEN 都以固定的三个小分队＋整体型态活动，出道近三来终於首度推出了新分队不仅囊括了两名主唱、舞蹈队长，也早已备受粉丝 Carat 喜爱，真的等不及看见「夫硕纯」的出道歌啦！
（照片与影片来源：Pledis Entertainment、afreecaTV）
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