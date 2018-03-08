给VIP的惊喜礼物！BIGBANG将在13日发表新歌，是完整体参与的歌曲！
KPOP 2018年3月9日 星期五09:55 Yuan
原来早就准备好给VIP们的礼物，真的是惊喜啊！
在8日，YG娱乐表示：「这次发表的歌曲是BIGBANG在正规专辑《MADE》制作当时，成员们因为入伍的念头而创作的歌曲，决定在大声13日入伍日子公开。」虽然歌曲的主题和作曲作词讯息还没有公开，但是对於BIGBANG时隔1年3个月完整体发表歌曲的消息，引发了不少粉丝的期待。
2016年发行《MADE》时，太阳在直播中也有提到：「已经完成但没有录制的大概有2首歌曲。」胜利当时也表示：「这些没有公开的歌曲，如果之后有机会，也会给粉丝们听。」这也让不少粉丝直呼：「真的太感动了」、「真的有说到做到了，给粉丝们准备了礼物。」
而BIGBANG成员T.O.P在去年入伍；GD也在今年2月入伍，接下来太阳和大声也将在下周入伍，胜利日前提到发行完SOLO专辑后，也会申请提早入伍。成员们也是很努力地缩短粉丝们等候的时间呢！
（图：YG、Vlive）
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