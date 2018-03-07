丁海寅在新剧《请吃饭的漂亮姐姐》中演技受剧组肯定：「他就是男主徐俊熙本人！」
韩剧 2018年3月7日 星期三13:23 MiJimin
JTBC新剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》最新预告出来了，大家有看到丁海寅面对孙艺珍姐姐不知所措的模样吗～！？
透过客串韩剧《鬼怪》女主的初恋学长一角的丁海寅，让大家对他留下了印象加深，之后又连续接演了《当你沉睡时》深情男二、《机智牢房生活》恶魔刘大尉，而成功诠释剧中角色，阳光笑容与健壮体格也掳获了不少粉丝的心。
3月4日更在台湾举办了人生第一场见面会，多家媒体争相报导，粉丝们也相当热情。
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预计在3月30日迎来首播的JTBC新金土剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》，也已公开了第一版预告影片，丁海寅的手太多戏啦～XD：（可设定中文字幕）
剧中丁海寅饰演的徐俊熙，是电脑游戏公司的企划兼游戏角色设计师，性格自由但对恋爱却相当认真，回国后发现原本相当「普通的」尹珍雅姐姐（孙艺珍 饰），却变成了「漂亮的」姐姐，刚好工作、恋爱都不顺心她，又会和他擦出什么样的火花呢？
丁海寅也提到自己会接演这部作品的原因，除了对於角色性格相当喜爱之外，能跟孙艺珍合演就是一件相当光荣的事。
剧组更赞赏关於丁海寅饰演的男主「徐俊熙」一角，他将这个角色诠释得相当细腻，看著他演戏，就觉得丁海寅就是徐俊熙本人啊，表现让人相当满意。
新剧《经常请吃饭的漂亮姐姐》将接档《Misty》预计在3月30日（星期五）首播。
（截图自：官方剧照）
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