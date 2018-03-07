世界名导金基德真面目被扒皮！才华≠人品；片场=地狱

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凭藉《空房间》、《圣殇》、《一对一》等精彩作品斩获各大国际电影节大奖的金基德导演，这位被称为韩国影坛的骄傲、导演界领军人物的巨匠的男人，真面目到底是怎样的呢？

MBC播出的《PD手册》节目中将曝光了金基德的多宗性丑闻，据工作人员透露，他们在进行有关「me too」运动采访时得知金基德性骚扰和性侵的事实，目前举报金基德的女演员共有三人，另外节目组还采访了多名剧组人员， 也掌握了大量证据。 节目播出后令民众再一次哗然。

3位接受采访的女性都和金基德导演合作过，A某还曾参演了2013年《莫比乌斯》的拍摄，但就在电影开拍2天后被「下车」，等到电影上映时完全没有她任何镜头。 A某对金基德导演的评价是，「他让我觉得受到侮辱，我最讨厌他那句'XX就是权力'，真的让我恶心，说的东西都和电影无关，全都是关於我性生活的隐私话题。 」

A某还爆料曾和金基德、曹在显(《莫比乌斯》男主角，金吉德影片御用男主角)以及一位女性工作人员一起聚餐，之后金基德就带著A某和女工作人员走进房间，并要求两人陪睡。

已经退出娱乐圈的女演员B某也透露曾被金基德猥亵，「导演问我‘试镜的时候有没有看你胸’，我回答没有，他竟然问我可不可以现在看，我害怕得什么都不敢说，他就说我能想像是像蜜桃一样的，现在能不能看。 」对方言辞之下流让B某完全无法忍受，也因为B某的逃避，最终被迫退出演艺圈。

女演员C某也遭遇到了相同的事情，「他把我叫去洪川，在一辆拍摄《收信人不明》的巴士里，撕裂我的衣服企图性侵我，因为我的反抗，对方打了我10多个耳光，我被他打得很惨。 后来他竟然对我说是因为喜欢我才这样。 片场还有曹在显和他经纪人，我就像他们3人的猎物一样。 曹在显曾经敲过我的房门，给我房间打电话，每当我一个人时就会陷入不知道会被金基德和曹在显骚扰的恐惧中。 他们会议开会为由把女演员叫到房间，我还亲眼看到过金基德和另一位女演员上床。 」

对於多位女演员的控诉，金基德回应《PD手册》，称：「从来没有利用电影导演的职权来满足个人欲望过，只是曾经为了得到女生的心，单方面亲吻过她，关於这一行为我有反省。 但从没有在对方不同意的情况下有过越界行为，只是因为互生好感有过肉体上的交流而已，关於这点，作为有家庭的人的我也感到很羞愧。 」

A某得知金基德的回应后，反驳：「他是个性侵别人时还会洋洋得意告诉对方他和谁谁谁用了哪种姿势的人，我已经在黑暗和死亡面前徘徊了很久，甚至想要放弃过生命和梦想，但很庆幸能活到现在。 」

对於曾经的痛苦往事，C某称：「性暴力犯其实就是强奸犯，我不想要他的道歉，我也很抗拒，做错事情的人的下半生应该都在反省中度过，为什么受伤的总是受害人？ 」A某也表示：「我曾经请求过周围的人帮我作证，但他们都以‘在世界知名导演手底下工作让人很自豪’为由拒绝了我，从来没有人帮过我。 」

随著「ME TOO」运动的展开，曾和金基德合作过的工作人员也勇敢站出来作证，「旁观者其实也是罪人，他会在片场大声斥责女演员‘ 腿张大点’，听到这些整个片场都会鸦雀无声，被骂的人该有多羞耻，无论是谁都会哭著离开，但被骂的总是配角演员们，只要她们离开就意味著要离开电影圈。 」

另一位业界人士也爆料，金基德为学生讲课时也荤话频出，「他会和男学生比私处大小，女演员和女性工作人员根本无法和他共处一个空间。 」

也许，你曾经感叹过到底是怎样的奇才才能拍摄出《圣殇》、《一对一》、《莫比乌斯》这类压抑却又拷问人性的电影来，但才华其实从不能和人品划等号。

「图：《PD手册》」

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