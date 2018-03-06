南宫瑉确认出演《勋南政恩》 与黄正音时隔7年再合作？ 睽违两年⋯⋯国民暖男 Eric Nam 4 月携带迷你三辑回归！ 韩国个人歌手最高纪录再一条！防弹少年团 J-Hope 只身出击 横扫告示牌三大榜单 朴信惠、崔泰俊再传恋爱说？「只是亲近的关系」 《玻璃庭院》金太勋大谈身为“金太佑的弟弟”有什么优缺点？ 《与神同行2》替换吴达洙&崔日华部分重拍！剧组：绝不找有污点演员 好心疼！金裕贞生病前采访公开：我想成为健康的大人 韩佳人产后复出！暌违6年接拍新剧：翻拍英剧《Mistresses》主演班底确定 除了苏志燮＋孙艺珍 绝对要看《现在，很想见你》的理由再加一！ 下个星期一（12日）就是首播日了！《伟大的诱惑者》预告影片公开 韩剧 小神的孩子们작은 신의 아이들– 综合路线挂的 《认哥》金希澈的理想型昭熙来了！紧张的他一直转身摸闵庚勋的手～ 等不及啦！MAMAMOO 新专辑今晚问世 还有《一周偶像》可以看！ 警方终於出手了！赵敏基被禁止出国 受害人多达20人！

韩佳人在《拥抱太阳的月亮》之后一直淡出公众视线、专心育儿，现在终於要回归拍新剧了！ 搭档演员申贤彬、崔嬉序、具在伊，翻拍英剧《Mistresses》！

韩国OCN这次翻拍的是2008年在BBC播出的英剧《情妇(Mistresses)》，2013年还被美国ABC翻拍过一次，足见作品的魅力。 剧集讲述四个女人对於身边男人们的烦恼，加上OCN擅长的推理、惊悚派手法，计画为观众带来不同於原作的独特观感。

韩佳人在剧中饰演一名平凡的咖啡厅老板，名叫张世妍（音）。 丈夫在2年前因意外去世，现在已走出悲伤，和女儿相依为命。 然而不久前开始不断接到身份不明的电话，身边也接连发生奇怪的事。 这是韩佳人产后首次接拍新作品，让人很期待啊！



演员申贤彬饰演精神科医师金恩秀（音），曾有一个深爱的恋人。 有一天，恩秀遇到了一个能看穿自己内心的患者——善皓（音），原来他就是昔日挚爱的儿子！ 善皓因为怀疑恩秀才找上她，令她感到很不安。 申贤彬去年在tvN电视剧《Argon》里饰演知名律师，展现了十分知性的面貌。



崔嬉序饰演高中教师韩静媛（音），丈夫黄东锡（音，朴炳垠 饰）是知名厨师。 韩静媛梦想拥有完美的家庭，但却因怀孕的问题受到很大压力。 一天夜里，韩静媛因为一次偶然的失误而陷入了深深的恐惧。 崔嬉序去年凭电影《朴烈》获得釜日电影奖、青龙电影奖、韩国电影评论家协会奖的女子新人奖，并于大钟奖成为第一位同时获得最佳女主角及最佳女子新人奖的演员。



具在伊饰演道花英（音），是一个忠於自身欲望的角色。 花英在一家律师事务所担任事务长，有一天，旧情人的妻子突然找上门来——她怀疑丈夫出轨，要求花英找出证据。



由韩佳人等主演的《Mistresses》将在4月开播，接档《小神的孩子们》。

（图源：TV DAILY）

Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻