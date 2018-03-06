「同天发新歌」Wanna One 力抗劲敌 iKON Mnet 回归秀已在制作中！
KPOP 2018年3月6日 星期二14:17 施乃琪
大势 Wanna One 与近十年来维持在音源榜首最久的 iKON，不约而同地在昨天发表了一首新歌，立刻掀起音源榜上的激战。不过除此之外，Wanna One 也在准备著
以 5 日晚间的数据为准，Wanna One 的特别主题曲「约好了 (I.P.U)」在 MelOn、Bugs、Genie、NAVER、Olleh 以及 Soribada 都夺下了第一名。
不过，这样的成绩在今天早上被已停留在音源榜首长达 41 天的 iKON 逆转，两组男团在音源榜上的激烈战争十分精彩。
而今日 Wanna One 的老家 Mnet 以透露了令人兴奋的消息，表示目前正在制作 Wanna One 的回归秀，不过尚未确定具体事项和其他详情。
无论如何，Wannable 就一边期待的 19 日发行的〈0+1=1(I PROMISE YOU)〉，一边继续关注消息吧！
（照片与影片来源：YMC Entertainment、CJ E&M）
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留言/评论
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有melon戶口的wannable請幫忙刷一下音源
1小时前
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ikon音源真的強 wannable加油↖(^ω^)↗
4小时前
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