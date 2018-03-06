「同天发新歌」Wanna One 力抗劲敌 iKON　Mnet 回归秀已在制作中！

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大势 Wanna One 与近十年来维持在音源榜首最久的 iKON，不约而同地在昨天发表了一首新歌，立刻掀起音源榜上的激战。不过除此之外，Wanna One 也在准备著

以 5 日晚间的数据为准，Wanna One 的特别主题曲「约好了 (I.P.U)」在 MelOn、Bugs、Genie、NAVER、Olleh 以及 Soribada 都夺下了第一名。



不过，这样的成绩在今天早上被已停留在音源榜首长达 41 天的 iKON 逆转，两组男团在音源榜上的激烈战争十分精彩。

而今日 Wanna One 的老家 Mnet 以透露了令人兴奋的消息，表示目前正在制作 Wanna One 的回归秀，不过尚未确定具体事项和其他详情。

无论如何，Wannable 就一边期待的 19 日发行的〈0+1=1(I PROMISE YOU)〉，一边继续关注消息吧！



（照片与影片来源：YMC Entertainment、CJ E&M）

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