全烋星代理律师表示：不会再回到Secret！没有拿到结算金额，没有经过同意将合约转给其他公司！
明星 2018年3月5日 星期一15:26 Yuan
Secret出身的全烋星日前提出结算、经纪业务等方面问题，要求和公司解约；而宋枝恩在28日也透过IG表示退出Secret。
而日前TS娱乐也发表官方声明，在当中也提到与公司没有协议的状态下擅自进行演艺活动，公司将会采取法律途径应对。（相关消息：TS娱乐发表官方声明）
在今日，全烋星通过代理律师朴律师表示：「我们判断不能再和TS娱乐走下去，已经在2017年6月跟他们传达了内容证明书。虽然也想要圆满的解决这个问题，但TS娱乐方面提出了异议，所以只能提出了诉讼，为了确认与TS娱乐的专属合约是无效的，我们提起了诉讼，所以全烋星不会以Secret回归，由於诉讼的问题浮上水面，也已经对全烋星的演艺活动造成了不少影响。」
对於专属合约无效的根据，朴律师提到：「问题现在有点复杂，首先是没有拿到『结算金』，全烋星还有一部分的金额还没有结算。在没有经过本人的同意下，TS娱乐将她的合约转让给其他公司，这明确违反了合约，也让歌手产生了活动不稳定的因素。到现在为止和TS娱乐已经没有了信任，再讨论合约是没有任何意义的。」
而全烋星在2017年9月对首尔西部地方法院提出了「停止专属合约效力」的民事诉讼，在一月已经进行了第一次辩论，在28日将进行第二次辩论。
（图：TVDaily、IG@secrettimehs、TS娱乐）
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