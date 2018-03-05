全烋星代理律师表示：不会再回到Secret！没有拿到结算金额，没有经过同意将合约转给其他公司！

全烋星代理律师表示：不会再回到Secret！没有拿到结算金额，没有经过同意将合约转给其他公司！

明星   2018年3月5日   星期一15:26   Yuan  

Secret出身的全烋星日前提出结算、经纪业务等方面问题，要求和公司解约；而宋枝恩在28日也透过IG表示退出Secret。

而日前TS娱乐也发表官方声明，在当中也提到与公司没有协议的状态下擅自进行演艺活动，公司将会采取法律途径应对。（相关消息：TS娱乐发表官方声明

在今日，全烋星通过代理律师朴律师表示：「我们判断不能再和TS娱乐走下去，已经在2017年6月跟他们传达了内容证明书。虽然也想要圆满的解决这个问题，但TS娱乐方面提出了异议，所以只能提出了诉讼，为了确认与TS娱乐的专属合约是无效的，我们提起了诉讼，所以全烋星不会以Secret回归，由於诉讼的问题浮上水面，也已经对全烋星的演艺活动造成了不少影响。」

对於专属合约无效的根据，朴律师提到：「问题现在有点复杂，首先是没有拿到『结算金』，全烋星还有一部分的金额还没有结算。在没有经过本人的同意下，TS娱乐将她的合约转让给其他公司，这明确违反了合约，也让歌手产生了活动不稳定的因素。到现在为止和TS娱乐已经没有了信任，再讨论合约是没有任何意义的。」

而全烋星在2017年9月对首尔西部地方法院提出了「停止专属合约效力」的民事诉讼，在一月已经进行了第一次辩论，在28日将进行第二次辩论。

（图：TVDaily、IG@secrettimehs、TS娱乐）

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留言/评论
  • 金侁
    想到當初BAP明明大勢卻被這間爛公司弄成現在這樣就想罵髒話
    5小时前
  • So Yung Yeung
    垃圾TS😡😡😡
    5小时前
  • 曹家伟
    干 又是同样问题 之前Bap也是结算出了问题 现在secret也是 垃圾公司
    5小时前
  • Zoe ChungYee Ho
    我本來還期待secret回歸的。😔
    5小时前
  • Beini Li
    真的不算犯法吗。
    4小时前
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