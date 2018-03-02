TS娱乐发表官方声明：宋枝恩宣布退出Secret是单方面通报，将会采取法律途径应对！
明星 2018年3月2日 星期五13:15 Yuan
Secret由郑河娜、韩善伙、全烋星、宋枝恩四位成员组成，韩善伙在2016年合约到期不续约并退出，全烋星、宋枝恩则与公司发生合约纠纷。
全烋星提出结算、经纪业务等方面问题，要求和公司解约；而宋枝恩在28日也透过IG表示退出Secret。TS娱乐在今日发表官方声明，就Secret成员全烋星、宋枝恩的合约问题做出了说明。（相关文章：宋枝恩宣布离开Secret，将以本名全新开始！）
在官方声明中表示：「Secret成员在进行团体活动中，向公司提出想要兼并个人活动的意愿。公司也积极回应艺人的想法，对她们的活动给予了全力支援，但是合约期内部分成员中断了与公司的联络。公司要求成员履行专属合约，认真的完成Secret与个人的活动，但在这个过程中，有成员透过SNS单方面提出退出组合与解约。」
当中还提到：「公司与其他成员确认是否事前进行商议，成员们表示完全不知情，因为这件事受到不少冲击。即使是现在，成员们表达想要进行组合活动的意志，公司也会尽全力的支持，只要成员们需要，不管是专辑、其他演艺活动，我们都会做准备。但如果与公司没有协议的状态下擅自进行演艺活动，公司将会采取法律途径应对，有成员主张合约终止相关事宜也不属实。」
对此，不少网友也纷纷表示：「组合已经很久没有活动，是在说什么啊」、「放开孩子让她们可以好好活动吧」、「被TS给缠上了」。（B.A.P也曾对TS娱乐提出「专属合约无效确认」诉讼，也长达了8个月事情才落幕）
（图：TS、OCN、IG@secret_jieunssong）
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留言/评论
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早就沒再以團活動了,死不放手,又是奴隸長約嗎?
9小时前
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不甘心不放手 等到賺到最後(直到榨到最後)
8小时前
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其實我超不明白
很多公司都這樣，有團又沒有活動，公司都不用賺錢嗎？
看看fx, 也一樣啊
2小时前
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拜託TS名聲已經夠臭的了，不要再搞了好嗎？讓枝恩平安的離開吧~
5小时前