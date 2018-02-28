吴达庶性侵案影响 《与神同行2》镜头或遭全删

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吴达庶（吴达洙）近日被不止一人揭发性侵，多次否认后终於在昨日发布声明表示承认和道歉，而他参演的电影《与神同行2》即将在今夏上映，会否也受此影响呢？

吴达庶是韩国非常知名的喜剧演员，参演过的千万级电影多达8部，然而近日却不断有人指控他在20年前性侵自己，令自己遭受极大的精神伤害。



先是2月19日有网友在新闻留言区爆料称，现在非常出名的某「吴姓演员」90年代在釜山某剧团时，经常对女性晚辈进行性骚扰，自己也曾受害，被他把手伸进短裤里乱摸。



随著越来越多网友把怀疑的矛头指向吴达庶，26日上午，吴达庶发布声明称该留言内容乃子虚乌有，「我并没有做出那种行为」。

然而就在同一天，JTBC《Newsroom》公开了一段匿名采访，受访者称曾遭吴达庶带到汽车旅馆性侵，而自己毫无反抗的余地：「我大声喊叫，而他始终带著独特的冷静神情，不停地摇晃下半身」。 受访者表示，接受采访是因为无法接受吴达庶在声明中把这些事说得仿佛从未发生。

节目播出后，吴达庶仍然表示「没有事实根据，有可能以诬告罪起诉」。 但27日，原定有吴达庶出演的tvN新剧《我的大叔》表示，吴达庶与剧方协商之后决定下车。



27日晚的《Newsroom》里，终於有人实名露脸接受采访，曝光了他的行径：曾和吴达庶同在一个剧团的演员严志英（音）称，向前辈吴达庶请教事业方面的建议时，对方表示自己刚刚离婚、住在汽车旅馆，而且会被人认出不便在外露面， 带她到汽车旅馆后，却对她说「先洗澡吧」，还把手放到她身上试图脱她的衣服，并一度跟到浴室里，最后她表示身体不适才得以逃脱。



昨日下午，吴达庶终於发布声明，承认「全部都是我的过错」，并向A某和严志英道歉，称「25年前（对A某）有恋爱的感情」。



吴达庶现有四部已拍摄未上映的电影，其中最受影响的就是《与神同行2》。 去年底第一部上映后评价极高，创造了韩国影史第二的票房奇迹，吴达庶在其中饰演地狱判官，预计今夏上映的第二部里也有不少他的镜头。



对此，电影方表示：「关於吴达庶的镜头，还没有就全部删除或重新拍摄进行讨论。 目前还在观察事件进展。 」并表示双方都很谨慎，没有互相联络。

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