韩国元祖国民男友姜栋元 下周来台宣传电影《宅配男逃亡曲》

外貌与实力兼具的韩国元祖国民男友姜栋元，出道届满15年的他将首度旋风造访台湾，为他所主演的电影《宅配男逃亡曲》出席宣传活动。
模特儿出身的姜栋元，以2004年的电影作品《狼的诱惑》中的动人演技和出众外型，瞬间成为家喻户晓的演员，也获得了「国民男友」的称号，之后也以《我们的幸福时光》、《田禹治》、《义兄弟》、《王牌计中计》等多部卖座电影，成为韩国影坛数一数二的一线演员。鲜少出现在小萤幕上的姜栋元个性低调，是韩国演艺界的神秘主义代表人物，在去年的「希望能独自度过圣诞节的男艺人」票选活动中获得第二名，也是韩国民众公认的「四大公共财产」之一，与孔刘、苏志燮、炫彬并驾齐驱，也是四人中唯一尚未造访过台湾的男演员。
工大出身的姜栋元於街头被星探发掘成为模特儿，也是韩国首批登上巴黎伸展台的男模之一。姜栋元2003年以电视剧《我的威风女友》正式出道，诠释过相当多不同个性的角色，像是《我们的幸福时光》中的死刑犯、《田禹治：超时空争霸》里傲慢自恃的道士、《王牌计中计》里的美男诈欺犯、《偷天对决》中不停紧咬著李秉宪的正义刑警、《扑通扑通我的人生》中与宋慧乔饰演惹事的小夫妻，最近更在电影《1987:黎明到来的那一天》中饰演最重要的李韩烈烈士一角。每部作品都展现出截然不同的演技，成为韩国观众最信赖的电影演员之一。
姜栋元出道以来形象良好，也是韩国「妈朋儿」（妈妈朋友的儿子）的代表人物。虽然近期未参演任何电视剧作品，也不参加综艺节目，但姜栋元在韩国的人气依旧居高不下。或许是因为他神秘低调的个性，令大众对他感到相当好奇，每回电影的舞台问候场次抢票难度堪比偶像演唱会。
出道届满15年的姜栋元，日前也袒露对於演员这个身分的想法，他说：「我觉得演员这个职业，反映了这个时代的苦痛，为人们的心带来安慰。因此我也尽量去认识许多人，和他们交流。必须了解他人的苦痛，对每件事物保持关心，所以得时常对社会议题、世界议题、政治问题多做功课，随著年纪增长，这样的想法也更加强烈，愈来愈能感受到自己的使命感。如果只专注於自己的事物，就无法获得大家的共鸣。歌手和谐星等领域的大众艺术家也是如此吧，但其中演员这个角色最接近大众，希望观众能从我们的作品中获得疗愈。」
姜栋元将於3月7日来台为电影《宅配男逃亡曲》宣传，也是他首度的台湾行，备受台湾粉丝期待！
照片/影片: 车库娱乐
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