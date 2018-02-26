EXO KAI确定出演KBS新剧《我们相遇的奇迹》 饰演神秘信使
韩剧 2018年2月26日 星期一10:23 Sani
KAI要演KBS2的月火剧了！ 这部《我们相遇的奇迹》是一个奇幻剧，KAI饰演的是在两个人类之间传递资讯的信使！
《我们相遇的奇迹》剧中，一个普通的韩国家长与一个跟自己姓名年龄相同、生活状况却完全相反的人发生对调，用自己的方式去温暖和改变身边的人。
之前确定出演的有金明民（饰 宋贤哲A）、金贤珠（饰 宣慧珍）、罗美兰（饰 赵莲花）、高昌锡（饰 宋贤哲B），而新加入的KAI则是饰演信使ATTO（音），对两个宋贤哲犯下严重失误，一直在努力修正这一状况。
ATTO具有仿佛漫画里走出来的俊美容颜，由KAI来演简直再适合不过了！
据悉，KAI将通过这个角色发挥自己独特的能量和活力，为剧集带来更多鲜活感。 KAI在电视剧《Andante》里的表现就可圈可点，这次的演出也很令人期待！
《我们相遇的奇迹》将接档《Radio Romance》播出，好想快点看到KAI在剧中的造型啊~
（图源：TV DAILY）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻