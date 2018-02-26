被韩媒点名的吴达洙终发声： 性侵指控不属实，很抱歉这么迟才回应

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吴达洙

在反性骚扰运动「Me Too」中被指名道姓的演员吴达秀发表官方立场，否认性骚扰指控。

最近有一名受害者在网上发帖爆料自己20多年前曾遭到一名话剧演员的性骚扰，这名演员现在已经是韩国最有人气的配角演员，随后另一名受害者也发帖表示，自己也曾遭到同一个演员性骚扰，虽然他已经是业界顶尖的配角演员， 但在自己眼里依然只是一个变态性骚扰惯犯。随后就有多家媒体通过该网民所说的线索将矛头直指「千万妖精」吴达洙。为了确认此事，记者们一直尝试联系吴达洙本人和其经纪公司，但都未得到对方的回应，也让传闻愈演愈烈。

直到2月26日，吴达洙终於现身，他在官方声明中表示：「当我看到那些留言，以及以匿名留言为基础写出的报导的瞬间，我以悲痛的心情回顾了1990年代前半段的我的人生。 我回顾30年前，我的20代前半段，但我并没有做出那种行为。 很抱歉这么迟才回应，之所以会这样是因为目前我正在参与拍摄的电影的行程安排到2月24日，作为演员我需要为拍摄做扫尾工作，留在片场。 因为这次事情给剧组带来了很大的麻烦，但值得庆幸的是最终还是完成和工作人员们、演员们约定好的拍摄行程。 再次重申，匿名留言中提到的说法并不是事实。 因为需要慎重整理我的立场后才通知大家，因此花了一点时间，再次就这点向各位致歉。」

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