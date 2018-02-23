贵圈水太深！一场延烧的Me Too运动，多名大腕私下竟如此肮脏

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韩国娱乐圈连日来爆出的性丑闻令社会各界震惊，原本始於西方的反性骚扰运动「Me Too」也烧到了韩国。

「Me too」（我也是），是女星Alyssa Milano等人2017年10月针对美国金牌制作人Harvey Weinstein性侵多名女星丑闻发起的运动，呼吁所有曾遭受性侵犯女性挺身而出说出惨痛经历， 并在社交媒体贴文附上标签，藉此唤起社会关注。

而这场反性骚扰运动蔓延到了韩国文艺圈，数日来连续爆出性丑闻，包括韩国话剧泰斗级导演李润泽、诗坛泰斗高银、演员兼教授赵敏基等知名人士。

文艺界爆出大面积性侵丑闻源於一位勇敢的检察官，JTBC电视台新闻节目《NEWSROOM》邀请到现职检察官徐智贤女士，徐智贤在节目上披露了8年前亲身经历的一次性骚扰事件， 而对方就是就是法务部监察局前局长安泰根。 节目播出后，韩国网友纷纷为出声声援徐智贤，并希望政府能够彻查此事，清理不合格的国家机关工作人员，还人民一个健康干净的国民环境。 因为徐智贤勇敢披露性骚扰旧事，引发韩国全民#MeToo运动的浪潮。

先是韩国话剧界「巨匠」李润泽导演被两名女演员揭发经常性性骚扰，其中一位更是受其长达7年的性暴力，中途还怀孕堕过胎。 韩国剧作家协会17日表示，无法对李润泽的罪恶行为漠视不管，已将其从协会除名。

接著是诗坛泰斗高银，被女诗人崔英美爆料称其多次性侵自己，且她也多次目睹过对方性侵其他女诗人，她更是以这件事创作了诗作《怪物》。

文艺圈的性丑闻并未到此结束，反倒火速蔓延开来。 在《黄手帕》、《伊甸园之东》、《辩护人》、《步步惊心：丽》等作品中出镜的实力派赵敏基也被爆出曾性侵女学生，利用大学教授职务之便对女生强行灌酒、留宿、摸胸。 他任教的青州大学已发声明，以免除其一切职衔并开除。 而到现在为止，赵敏基也只有一通斥责媒体子虚乌有的声明，无任何道歉之意。

昨日网路上又惊现其他女性受害者的留言，这次事件的主人公是一位明星配角演员A某。 他和李润泽导演同属一家剧团，和前者一样，多次性侵女演员。 受害者虽未暴露A某的真实姓名，但从她给出的「靠喜剧片成名」、「拥有多部观影数破千万的影片」、「出演过喜剧电影系列」、「下个月有新剧在tvN上映」等线索，已经有媒体和网民将推测出他就是吴达洙。 事情已过去了一整天，吴达洙并未作出任何回应，就连经纪公司的电话也一直无法打通。

文艺界的性丑闻已经呈井喷状态，今日一早又爆出相关消息，而这一位也是影坛的知名导演，已故演员金柱赫遗作《兴夫》的导演曹根显。 曹根显为好友Y歌手的MV掌镜时亲自试镜了女主角，对前来面试的20多岁女生说：「女演员重要的不是演技，想当演员的人太多了，都差不多。 女演员只要知道如何放倒男人就行。 是要故作清纯装听不懂，还是放倒男人当女主角，哪一个更好？ 电影是一辈子的纪录，不会有人记得配角的。 」

正因为有越来越多受害女性的发声，韩国的「Me Too」运动也愈演愈烈，不少女演员也勇敢加入其中，申素毓、崔希瑞、金志友等都出面声援。

一场从好莱坞烧到忠武路的「Me Too」烈火，成了人性的试金石，而这些道貌岸然的加害者或是巨匠、或是泰斗、或是一个剧组的大家长，看似不同实则都是在各领域有著巨大影响力的人，他们依靠著权利赋予的人脉、 地位牢牢攥住了新人们的前途。

「图：网路」

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