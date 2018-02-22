《Live》李光洙圈粉中 帅气射击练习场面公开 粉嫩春装太妍来问好 与台粉相约4月21日南展见 因出席闭幕式采访到了平昌！EXO成员Xiumin在这花了62万韩元，购买吉祥物周边商品！ 韩剧Radio Romance라디오 로맨스– 被巨星小子的眼神疗愈了 GOT7 化身网漫主角今日登场 28 日抢先公开与孝琳合作的新歌！ 吴达洙&蔡国熙结束5年恋情 公司沉默 继 YG 后 SM 也将严格处理恶意言论以保护旗下艺人！ GD、太阳入伍倒数，BIGBANG聚会合照曝光！蛋糕上面还写著「BIGBANG Forever」！ 「国家 pick」EXO 伯贤小露口风 「平昌冬奥闭幕典礼预计演唱 2 首歌曲」 《加油吧威基基》大家一边安慰一边折磨的团宠 防弹少年团舞蹈队长 J-Hope 的再进化 个人首张 mixtape 下个月初问世！ UNI+ B 与 UNI+ G 仅守约定 《The Unit》见面会照原定日程登场！ 「猎犬美」大爆发 MAMAMOO 要登上《一周偶像》啦！ 利特因为造型师说「偶像不能有腿毛」全部剃光光，结果河成云的腿更惊人！ 李钟硕举办展示型义卖会！ 月底开幕纪念出道8周年 贵圈水太深！一场延烧的Me Too运动，多名大腕私下竟如此肮脏 与大家陪伴了7年，主持人郑亨敦、Defconn确定从《一周偶像》下车！网友：没有这两位那还有什么意思？ WINNER李升勋 & Red Velvet Seulgi首次出击《丛林法则》！ 墨西哥篇4月播出 《无限挑战》刘大神帅跳H.O.T.的经典热门歌曲 太期待明晚节目播出了啦～！！！ 完整收藏冬末的感动！太妍首度发行演唱会实况 DVD 安妞哈谢唷～好好享受你的韩国留学生活！ 池晟&韩志旼首次合作！ 下半年tvN新剧《认识的妻子》回归 女团MOMOLAND凭藉洗脑神曲《BBoom BBoom》夺下第四冠，成员感动爆哭～ GD入伍倒数4天！济州岛美食之旅+大方与粉丝合照 不老神话将满 20 岁啦！纪念派对画报大放送 神创开抢周边了吗？ Wannable 们知道 3/5 是什么日子吗？当天别忘了锁定 Wanna One 的特别新歌！ HIGHLIGHT李起光：成员们打算一起入伍 韩剧 能先接吻吗？키스 먼저 할까요?–孤独中年悲歌时代来了吗？ 金泰希产后恢复少女身材 和老公同游日本有说有笑 没有角色难得倒他！这就是李秉宪的大萤幕魅力

留言/评论