完整收藏冬末的感动！太妍首度发行演唱会实况 DVD
KPOP 2018年2月23日 星期五10:58 施乃琪
去年冬季，少女时代队长太妍强忍著悲痛照常举行了耶诞特别演唱会。当时留下的感动仍历历在目，如今太妍也将推出 DVD 供粉丝永远收藏！
太妍将於 3 月 15 日发行演唱会《TAEYEON SPECIAL LIVE “The Magic of Christmas Time”》的实况 DVD，即日起即可在线上、实体唱片行开始预购。
《TAEYEON SPECIAL LIVE “The Magic of Christmas Time”》作为太妍第一次发行的演唱会实况 DVD，收录内容自然十分丰富，除了公演现场、访谈、彩排影片⋯⋯外，更有幕后花絮、写真集以及限定版官方周边，收藏价值毋庸置疑。
不仅如此，太妍也将於 24～3 月 18 日间，在首尔的 SMTOWN Coex Artium 播映 “SMTOWN THEATRE Special Edition”，以三面大银幕呈现震撼的感动。这段时间有去首尔的话，别忘了去一探究竟罗！
（照片与影片来源：SM Entertainment）
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