YG 两大门面＋傲娇上司＋空灵女神！222 生日的艺人怎么都魅力满点？ 《无限挑战》「出演」韩国最长桥：小金山悬索吊桥，今年免费开放！ GD亲自设计的银行卡「GD CARD」将在27日发行，上面的「ALL ACCESS」很有意义啊！ 成诗媛也哭了！恩地在IG上表示：「期待《六六歌》中，看完《无挑》之后大哭了」 JBJ有望期延长活动至年底！ 成员意愿强烈，所属社积极讨论 tvN新剧《致忘了诗的你》预告出炉！还有喜感十足的Defconn出演啊～！ 《孝利家民宿》为拍摄新剧的IU送上应援咖啡车！还贴心写著：「我们知恩，杀青之后随时过来休息哦！」 《The Unit》两组出道团体 将登上《Music Bank》带来意义非凡的舞台～！ 苏志燮要接新戏啦！时隔两年回归电视剧，将出演MBC新剧《我身后的Terius》！ 《加油吧威基基》里的Baby是表情多变的reaction王！ iKON 重写近十年韩国乐坛史！蝉联 28 天音源榜冠军 韩剧《加油吧威基基》有辉星免费唱祝歌 金正铉&郑仁仙大胆假结婚～ 跟著 Ladies' Code 实力派主唱昭政 一起迎来久违的春天吧！ 珍藏水晶男孩的 18 年⋯⋯纪念电影《Sechskies 18》蓝光 DVD 预购开跑！ 池晟无条件与现所属社NAMOO ACTORS续约 延续9年义理 韩娱乐圈再爆性丑闻！明星配角演员涉性侵犯，网民爆料出演过人气电影系列 春节试播综艺推荐之《没有问题》 「妹妹傻瓜」iKON B.I带小15岁的妹妹玩「密室逃脱」 HIGHLIGHT梁耀燮大方将105张小卡全图曝光！ 韩国议员：性侵犯不属亲告罪无受害人报案警方也有权调查 全网民召唤警察 有求必应的粉丝互动也很强！颜值又高又够宠粉——秀智 长寿美声团 Noel 敲定回归日期 今晚登 V LIVE 与歌迷抢先见面！ 《昆池岩》年度恐怖巨片 预告一公开已破百万点阅 韩国留学第四步：「外国人登录证」一卡在手，方便无穷～ 金秀贤入伍后首次休假 与亲人朋友共度 《Radio Star》车太贤：太阳婚礼不收礼金，可是我给了也被拿走了 MAMAMOO 团体预告画报出炉 三成员换上惊艳金发新造型！ 文青圣圭回归在即！倒数四天 首张正规专辑〈10 Stories〉预告片出炉 当时的粉丝太可怕！文熙俊在节目中爆料：「SM曾禁止在公司内向H.O.T问好」 打点一整年的好心情！WINNER 年度周边开放预购 光看预告片就想买 韩国速滑团体追逐赛女队员遭炮轰 EXO粉丝：别说你是EXO-L，丢脸

《步步惊心：丽》中太祖王建的扮演者赵敏基利用教授职权性侵犯女学生一闹得沸沸扬扬，这件事情还没有结论娱乐圈又爆出一起性丑闻。

被称为「明星配角」、拥有多部观影数破千万影片纪录的知名男演员A某被曝也是个性侵加害者。 自称受害人的网民B某在SNS上爆料：「1990年代釜山的釜坪小剧院，一直对年轻的女演员后辈动手动脚的话剧演员，是李润泽导演带过的演员之一。 」最近李润泽导演被共事过的话剧女演员爆料遭受其性暴力伤害长达7年，而和李润泽现在同属一家剧团的其他演员也受到同样的质疑，而此次事件的主人公也来自於这一剧团。

B某还称：「他现在是一位靠喜剧而闻名的电影配角，但对我来说却是个变态恶魔神经病，我因为那件可怕的事情这20多年来一直很痛苦，还接受了精神科治疗，希望不要脸的他会受到上天的惩罚。 」据B某说，这位知名的配角过去曾和李润泽一起在釜山的釜坪小剧院演出，且现在也是「延禧洞街头派」剧团的一员。

另一名网友C某也留言表示：「李润泽导演手下的某位演员是个非常有名的大配角，1990年代初，有次李润泽导演不在剧场的时候，他把手伸进了穿著短裤的我的裤子里，还动来动去。 」 该名网友的言论公开后，再一次引起了网民们的公愤。

因B某和C某给出的「证据」很详细，网民们很快就猜出知名配角A某的真实身份，有网民还指出该名明星配角出演过人气喜剧电影系列，最近经常亮相各大影院和影迷们互动，下个月初还有电视剧要开播。

「图：网路」

Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究