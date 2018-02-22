韩娱乐圈再爆性丑闻！明星配角演员涉性侵犯，网民爆料出演过人气电影系列

《步步惊心：丽》中太祖王建的扮演者赵敏基利用教授职权性侵犯女学生一闹得沸沸扬扬，这件事情还没有结论娱乐圈又爆出一起性丑闻。
被称为「明星配角」、拥有多部观影数破千万影片纪录的知名男演员A某被曝也是个性侵加害者。 自称受害人的网民B某在SNS上爆料：「1990年代釜山的釜坪小剧院，一直对年轻的女演员后辈动手动脚的话剧演员，是李润泽导演带过的演员之一。 」最近李润泽导演被共事过的话剧女演员爆料遭受其性暴力伤害长达7年，而和李润泽现在同属一家剧团的其他演员也受到同样的质疑，而此次事件的主人公也来自於这一剧团。
B某还称：「他现在是一位靠喜剧而闻名的电影配角，但对我来说却是个变态恶魔神经病，我因为那件可怕的事情这20多年来一直很痛苦，还接受了精神科治疗，希望不要脸的他会受到上天的惩罚。 」据B某说，这位知名的配角过去曾和李润泽一起在釜山的釜坪小剧院演出，且现在也是「延禧洞街头派」剧团的一员。
另一名网友C某也留言表示：「李润泽导演手下的某位演员是个非常有名的大配角，1990年代初，有次李润泽导演不在剧场的时候，他把手伸进了穿著短裤的我的裤子里，还动来动去。 」 该名网友的言论公开后，再一次引起了网民们的公愤。
因B某和C某给出的「证据」很详细，网民们很快就猜出知名配角A某的真实身份，有网民还指出该名明星配角出演过人气喜剧电影系列，最近经常亮相各大影院和影迷们互动，下个月初还有电视剧要开播。
「图：网路」
Rui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究