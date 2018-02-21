赵敏基「性侵门」大爆发！新人演员实名举报+学生告发：强行摸胸亲吻留宿

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《步步惊心：丽》中太祖王建的扮演者赵敏基疑似性侵女学生一事在坊间闹得沸沸扬扬，虽然经纪公司紧急出面回应，称一切子虚乌有，但仍未平息民众们的疑惑，如今又有新人女演员和赵敏基曾经的学生出面作证。

日前有网民爆料称在青州大学话剧戏任职教授的赵敏基因性侵多名女学生而被校方调查，学校已对其停职。 而20日晚的SBS《NEWS 8》就讨论了目前在娱乐圈扩散的多起性侵、性骚扰事件，其中一件就关於赵敏基。 节目组连线了青州大学话剧系的学生，某学生爆料：「一起去卡拉OK，大家都喝醉了还一起跳舞，我看到他靠近女学生的背后，摸人家的胸。 」

《京乡新闻》更是找到了多名受害女生，对她们进行了采访，她们都是2009年-2013年期间入学，现还在学或毕业的学生。 赵敏基於2010年开始任教於青州大学，学生们集体爆料赵敏基经常叫学生去自己位於青州某处的公寓，并对学生们实施性暴力。

某K姓女学生透露：「赵敏基教授把我们叫到他的公寓，灌我们酒，让我们躺在床上，强行摸胸。 我因为太害怕就逃跑了，当时的我们才21岁。 他经常藉著酒劲给女学生们打电话，让学生们5分钟内到OO公寓，如果不接电话的话他就一直打一直打。 他还多次叫我和男友去那里，男友喝醉睡著了之后他就开始摸我胸，有时候甚至还在我男友面前说些下流的话。 如果一次去了很多名女生的话，其中一名醉了之后赵敏基就会让其他人走，让我们把醉酒的那个留下。 」

另一位N姓学生则称：「他见我家庭经济状况不好就介绍我做关於戏曲工作的兼职，有一次我在他位於首尔江边的工作室工作，突然他就亲了我，我拒绝之后就逃跑了，工作了一整个月，他竟然连兼职费都没给我， 之后我们系里就突然传出了关於我的不好的传闻。 」

青州大学话剧系的男生们也打抱不平，M姓学生爆料：「他聚餐的时候喜欢坐在女生们中间，搂著她们的肩膀，抓她们的手，甚至还亲他们。 」

受害学生们於去年11月向向校方告发了此事，而电影系的学生们也通过匿名信的方式告知了校方，经过调查赵敏基不仅侵犯戏剧系的学生，还向电影系的学生下手。

赵敏基性侵一事并不仅仅在学校发生。 新人演员宋荷娜更是实名举报了赵敏基。 她在文中写道：「从我2013年入学开始就有前辈告诉我，让我小心赵敏基教授，他性侵女学生的事情在系里是公开的秘密。 对於有著演员梦想的学生们来说，赵敏基教授就是绝对的权利和无法翻越的高墙，所以谁都无法反抗和告发，因为他是艺人是成功的演员，这样的他在艺术大学里就是王者。 」

「...... 有一次我和另一位同学被叫到他的公寓，他强行留宿，把我们按在了床上，虽然我们有反抗，但力气相差实在太大。 他就坐在我的肚子上，用乳霜抹我的脸，还说‘这个很贵’...... 他就躺在我和同学之间，摸我们的胳膊，看著我们的脸，把手放在我们的腰上... 这让我很恶心，一整夜都在等他睡著....」。

最近的韩国娱乐圈性侵丑闻频发，到底是什么让他们如此肆无忌惮？频频用自己手中的权利和人脉践踏他人的梦想？

「图：KSD」

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