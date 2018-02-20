《步步惊心》「太祖」赵敏基被曝性侵女学生被大学免职 公司：无中生有！

《步步惊心：丽》中太祖王建的扮演者赵敏基被爆利用大学教授身份性侵女学生，引发热议，随后赵敏基方面出面澄清，称消息无中生有。
早前有媒体爆料，赵敏基身为青州大学话剧戏的教授，利用职务之便性侵多名女学生，经调查后情况属实，校方已经决定免除其教授职位，正等高层最后签字决议中。
事情要从20日淩晨的一篇网路爆料文说起，当事人在文中透露：「赵敏基因为这几年性侵女学生一事接受了调查，他已经承认有此事被免除了教授职位，这两天就会出结果 」 内容曝光后立刻在网路上引起轩然大波。不过不知为何，没过多久该则内容就被删除。.
赵敏基所属经纪公司也紧急回应，称：「性侵内容纯属谣言，被免除教授职位和因性侵受罚都不是事实。 从去年开始学校里就传出不少关於赵敏基的谣言，有人利用匿名信外传学校内部的事情，赵敏基还收到了不明身份之人的恐吓信，他曾经想过报警，但考虑到家人和对方是学生，已经恳请校方出面调查。 」
对於赵敏基从大学辞职一事，经纪公司解释：「根据学生调查的结果，认为他上课时的言行和课程并不符，因此赵敏基被停职3个月，赵敏基考虑到责任问题才决定辞职，并非是什么性侵。 赵敏基为了反省已经走下讲台，但外界仍传出对其的恶意谣言，我公司也将严肃对待此事。 」
「图：《步步惊心》」
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