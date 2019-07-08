【《德魯納酒店》發佈會】IU不斷稱讚呂珍九：我也要像他一樣好好做！

今日下午，tvN最新週末劇《德魯納酒店》在首爾舉辦發佈會，主演IU、呂珍九、申正根、裴海善、P.O、康美娜等出席。
《德魯納酒店》劇中的這座酒店只為鬼魂們開放，一名精英酒店經理機緣巧合成為德魯納酒店的負責人，與如同滿月一般美麗卻高傲古怪的社長一同經營酒店。
IU飾演社長張滿月，外表優雅美麗，個性卻如同一千多歲的超級老派，多疑、善變：
呂珍九飾演酒店經理具燦成，是個自我管理非常嚴格的完美主義者，有強迫症和潔癖，非常固執，但其實很有禮貌也很脆弱，明明害怕鬼，卻當上了鬼魂專用酒店的負責人：
申正根飾演德魯納休閒酒吧Sky bar的酒保金宣非，已經在德魯納酒店工作500年：
裴海善飾演客房經理崔瑞熙，原本是朝鮮名門家族的長媳，已經在德魯納酒店工作200年：
P.O飾演19歲的前臺接待員池賢仲，死於朝鮮戰爭，之後在德魯納酒店工作了70年。雖然彬彬有禮也很善良，但其實很討厭工作，是個不折不扣的青少年。
發佈會上被問到「tvN對你的意義」時，P.O略加思索便馬上回答：「我願意擔任tvN的前臺接待員，讓大家看到更多的作品。」而關於看到同為歌手出身的IU和康美娜時的感受，P.O說：「我當時就是：哇！ 是IU！ 哇！ 是康美娜！ 好漂亮！拍戲時都互相親近了不少。」真是又機智又可愛XD
康美娜飾演18歲的實習生金宥娜，聰明又有魄力，還有著自己獨特的故事，並且覬覦具燦成的經理地位：
不僅眾星雲集，《德魯納酒店》還有《主君的太陽》洪氏姐妹擔任編劇、《當你沉睡時》吳忠煥擔任導演，7月13日開播，這一定要追起來啊！
（圖源：KSD）
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