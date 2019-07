【《德魯納酒店》發佈會】IU不斷稱讚呂珍九:我也要像他一樣好好做! 電影《國之語言》方面:「向全美善表示哀悼,除了媒體試映會外,不進行其他的宣傳活動!」 【多圖】「SBS SUPER CONCERT IN HONG KONG 2019」香港特別舞台令粉絲驚喜! 被原唱認證啦!WINNER姜昇潤翻唱經典歌曲《不能說的秘密》,周杰倫點讚了影片! 《當惡魔呼喊你的名字時》人物海報公開,主CP就是「鄭敬淏&朴誠雄」無誤啊~ 韓團旋風橫掃《Good Day New York》 最新主角是 THE BOYZ! ITZY錄製《認哥》,金希澈更新與成員合照:「果然像我心目中的公司JYP!我們愛你朴軫永!」 請夏昨征服《人氣歌謠》 回歸一週連奪五冠! 熱唱鬼怪《Beautiful》的蒙面歌手「帥氣金代理」,掀開面罩原來是現職人氣偶像! 隨著圭賢的登場...《姜食堂2》瞬間變成了《姜食堂3》!七顆龍珠終於到齊,期待「曹主廚」的Pizza! 朴春首度演出《不朽的名曲》:父母總是看節目看到哭 惠利在節目中宣傳親妹的店:不當行為已自我反省 《叢林的法則》致泰方公文寫明「不會拍攝捕獵場面」! 泰國拍攝當日曾被當地嚮導勸阻 SBS前新聞主播金成俊在地鐵站偷拍女性!本人否認,但警方在他手機中找到了偷拍照片! Pentagon 敲定發片日期 時隔四個月火速回歸! 四年成長 100 倍 GFRIEND 首週銷量創新紀錄! 音源三強聯手 Heize、Suga、Giriboy 合作新歌攻佔音源榜! 《Running Man》四組超強嘉賓登場,LIVE表演看完忍不住起立鼓掌啊~! 玉澤演回歸小螢幕 再度挑戰懸疑題材! 邕聖祐開通個人Youtube頻道! 以後可以經常看到帥哥啦~ T.O.P發文暗示回歸?「帶給粉絲的傷痛我一定會償還」 他在YG將何去何從 高冷不過三秒!Red Velvet隊長Irene其實是小可愛本人啦 據說這是辣炒年糕界的最高尊嚴?!芝士培根蓋年糕:看一眼就想吃啊~ 韓國SNS超人氣!網紅品牌推出的三色麻糬看起來好好吃呀~ 神話Eric被《在當地吃得開嗎?美國篇》節目組賦予的那些「綽號」! 伯賢釋出〈City Lights〉亮點集錦 三分半影片聽個過癮! ITZY 公布官方粉絲名 「只相信你們」! 《PRODUCE X 101》金曜漢出街被拍到穿不合腳的鞋子:知道真相之後超感動啊!

