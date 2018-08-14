朱智勛在新作品《北風》中展現冷酷魅力

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電影《北風》描述1990年代中期，一個以黑金星為暗號，事實上在揭露北韓核武的安企部間諜，感受到了在南北韓高層之間的秘密交易，同時揭開更多不可告人的事實，全片由真人真事改編。



朱智勛在劇中飾演警惕防衛著黑金星，無法放下懷疑的北韓國家安全保衛部科長鄭武澤一角，角色的特性其實非常尖銳並沉重，朱智勛也發揮自己的演技實力增添了本片的緊張感，不過在拍攝現場，在黃晸玟、李聖旻、趙震雄這些前輩們面前立刻成為可愛老么。



朱智勛說：“在這些哥哥身邊我總是不停歇地講話逗他們笑。”說著說著雖然自己也笑了出來，不過他認為實際上在辛苦的拍攝現場要能夠自己找樂子，是很重要的一環。“現場真的很辛苦，不過如果像我這樣聒噪一下大家都還滿喜歡的，我搞笑的時候對方如果喜歡的話，就會變得開心不是嗎？”



一開始遇到前輩們的時候，連手都有點發抖，有點害怕，“並不是因為他們對我有什麼暴力或言語上令我害怕，而是我本身對他們相當尊敬，所以有敬畏之心，與其說害怕，不如說是我的難題。所以跟前輩們喝了很多酒，讓我的感覺麻痺。”這番話更是引人發笑，不過這些都只是過程，朱智勛還是能夠很自然地跟前輩們撒嬌，讓大家變得更熟了。



當然朱智勛也透過前輩們的建議與觀察前輩們的敬業態度，讓自己學到了許多，成為更加穩重深沉的演員，這些前輩們也大讚朱智勛的積極與熱忱。朱智勛也自豪地說：“應該沒有哪個前輩會不喜歡我”同時露出調皮的笑容。“因為所有跑腿也是我做，服侍他們到非常滿意，在前輩們面前沒有呆站不動，所以前輩們也覺得我很可愛，很喜歡我。”



對於跟前輩們對戲，朱智勛說：“我也是人，也會有競爭的心態，也有想要力求表現的時候，但在跟前輩們一起演出時完全沒有想贏過他們的心態，而是想要多多吸收讓自己成長。” 朱智勛認為自己就是這樣的演員。《北風》將於9月在台上映。



照片 : 《北風》劇照

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