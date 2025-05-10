【韓網熱門】收視率很嚴重的三大社電視劇！網友猛批：網劇風

韓國三大電視台KBS、MBC、SBS最近都有新劇播出，但收視率低迷，引爆韓網討論。

SBS《四季之春》：0.7%（第二集，最低）



KBS《二十四小時健身俱樂部》：1.5%（第二集，最低）



MBC《芭妮與哥哥們》：0.7%（第八集，最低）



韓國網友評論：

1. 最近平日劇（週一-週五播出的劇集）都不行了，早就掉到1%區間了。 從海報開始就感覺不好看，很像網路劇。 現在的劇真的太輕薄又雷同，連選角之間的化學反應都少得可憐，完全提不起興趣。 青春題材又是老套的那一套，太容易猜到劇情，男女主的化學反應和演技合拍才會好看，但現在完全找不到能投入的組合

2. 昨天第一次看《24小時健身俱樂部》，還蠻有趣的ᄏᄏᄏ

3. 從題材開始就不適合紅

4. 感覺全都像網路劇

5. 現在播的劇真的像網劇幾年前都不可能排到地上波的節目裡

6. 除了歷史劇以外都是些輕飄飄的題材，就算是成功的外劇風格也只是模仿，完全沒新意。 特別是和綜編台、OTT平台競爭的情況下，三大台拍這種東西真的沒有競爭力，也不符合現在的觀看趨勢，守著電視看直播早就過時了

7. 平日劇從企劃和編排開始就...... 還妄想能有高收視...

8. 不是只有三大台的問題。 《離婚保險》也一樣，tvN也差不多，那三部劇看著就像是不管怎麼拍都不會有收視率的樣子

9. 除了鄭恩地我誰都不認識...... 看了《健身俱樂部》一點點，搞笑演技太誇張了，有點奇怪

10. 缺乏份量感......

11. 看主演陣容就覺得不可能火ᄏᄏᄏ現在電視劇不賺錢了嗎？ 是不是投資預算也縮水了？

12. 三部真的都像網劇氛圍欸，演員除了鄭恩之外都不認識。

13. 《芭妮與哥哥們》和《24小時健身俱樂部》我覺得還行ᄏᄏᄏ《四季之春》我也在考慮要不要看

14. 三部都有看過一點點...... 只覺得人才都流失了嗎，完全是低預算限制的感覺

15. 都被OTT搶走了，才撐不下去的感覺嗎......

16. 不好看能怎麼辦.. ㅋㅋ

17. 《芭妮》可是週末黃金時段欸，太慘了... 另外兩部雖然是平日冷門時段播出的

18. 我本來是因為綜藝收視也很低才點進來看，但比想像中還低欸

19. 《四季之春》男主角不吸引人、《24小時》沒有CP化學反應，《芭妮》到現在還在播？

20. 這樣的演員陣容竟然能上三大社也太神奇了，除了鄭恩地其他人都不認識

21. 那是喜歡看電視劇的年齡層會看的時段，但內容好像沒什麼可看，只是網劇觀眾層會看的感覺

22. 說實話，收視率主要來自六七十歲的觀眾，但這不是媽媽們喜歡的風格啊

23. 現在都看 Netflix 了，好久沒看過電視劇了

原文：https://theqoo.net/square/3727404649

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