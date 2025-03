YOUNG POSSE〈COLD〉花絮成員華語熱情與演員攀談！導演透露「鳥墜落」是MV之神賞賜！

女團YOUNG POSSE新專輯同名主打歌〈COLD〉MV選擇來台灣找團隊拍攝,MV男主角還是台灣新生代知名演員曾敬驊,在台灣引起不小的討論。

*先前報導回顧:‎〈曾敬驊演出韓國女團YOUNG POSSE feat.10CM MV!MV台灣拍攝製作,劇情反轉引討論!〉



日前YOUNG POSSE官方釋出了幕後花絮,最有趣也最可愛的,莫過於兩名成員兼MV女主角Yeonjung延靜和Doeun徒誾,空檔時相當努力拉近和演員們的距離,延靜讓演員們對鏡頭打招呼,徒誾不曉得對誰說了華語「耐看」、「可愛」(官方字幕沒給答案徒誾說了什麼,小編是參考粉絲翻譯影片),又對飾演爸爸的演員喊「帥」,爸爸也親切回應韓語的「對」還有「Beautiful」。



男主角曾敬驊沒有太多花絮鏡頭,不過結尾可見他和YOUNG POSSE一同打招呼擺Pose合照,還一起拍Challenge短影片,曾敬驊「呆萌」的模樣也被觀眾與粉絲們捕捉。



▼YOUNG POSSE〈COLD〉MV花絮影片



還有其他公開的幕後花絮,在導演黃婕妤(Remii Huang)受YouTube頻道《KPOPCAST 追星人聊天室》的訪談之中。導演透露自己和YOUNG POSSE製作人(創意總監)是好友,製作人想在此次回歸上做突破,MV欲採用台灣「說故事」的風格呈現,認為台灣的溼冷陰天和〈COLD〉歌曲也應和,便找上她合作。而男主角曾敬驊是導演推薦,考慮到YOUNG POSSE的年紀及知名度找了新生代的曾敬驊。



導演表示自己收到的主題是「缺愛的青少年」,她以歌詞「How could you be so cold」延伸,又因為自己喜愛「探討因果」,所以故事從「人為何冷漠」著手,非線性的腳本安排也是自己的設計。她說:「我想要傳達的訊息是,有的時候事情不只是表面上看到的,不要第一時間下定論,可以的話讓事情沉澱一陣子再做出反應。」

最關鍵的是,她指出MV裡害死徒誾的「某些程度是那些(惡意)留言」,「延靜哥哥(曾敬驊飾演)某些程度上也是利用這樣的現象完成復仇」。對於網友討論劇情幾乎都放在爸爸、哥哥冷血,導演也很坦然地說:「我覺得這就是Reality(現實),哪個藝人出了什麼事情,大家在討論的時候都是在講藝人,不會去想是不是輿論或相關東西導致。」並說自己看網友的回饋都當作是社會觀察。



導演亦說出網友們沒發現之處,「延靜和徒誾本來不是同學」,延靜MV裡有兩種髮型還穿兩套制服,意思就是延靜是為了和哥哥聯手報仇刻意轉學接近徒誾,主持人油漆聽了都喊:「這麼深喔!好可怕!」延靜和徒誾能當同班同學,也暗示了爸爸出軌是同期生了延靜又生了徒誾。



而一幕延靜背後「有隻鳥從空中墜落」,導演公開實際內幕:「算是MV之神賜給我們的。」不是刻意設計,完全是湊巧,她相信有「MV之神」幫忙。對於YOUNG POSSE成員們,導演頻頻稱讚她們很可愛、很敬業,對她們初次展現的演技頗讚許,認為她們第一次演戲就很有天份,如延靜拍哭戲只拍一次就哭了。



▼《KPOPCAST 追星人聊天室》完整專訪黃婕妤導演影片



順帶一提,YOUNG POSSE 4月2日將來台舉行Showcase‎「YOUNG POSSE:Live Showcase in Taipei」,曾敬驊會擔任嘉賓!



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者,本站將予以追究

相關新聞