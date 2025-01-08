HIGHLIGHT 李起光香港演唱會 約定粉絲 90 歲再跳〈Fiction〉和〈Shock〉

強勁音樂節奏響起,李起光以一身 tailor made 的黑色西裝現身,隨即送上他的首張個人正規專輯同名主打歌〈Predator〉,而期待已久的 LIGHT 們也整齊地叫出應援口號,形成極盡視聽享受的動人畫面。緊接而來,李起光特別選了自己參與創作樂曲和歌詞的作品〈She’s Bad〉來引證除了以舞藝聞名外,他的音樂

才華以至創作能力,同樣兼備和全面。

接著,李起光再送上〈D.C.Y.E〉,而在一連串勁歌熱舞之後,oppa 先喝水稍作休息,同時也忍不住要跟 2025 年初次見面的粉絲們打招呼。他更提到:「出道第 16 年,第一次以 solo 歌手身份來香港,以後會努力唱歌跳舞,希望有更多機會來香港。而今日亦是巡演的最後一站,希望大家盡情享受!」問候完畢, 李起光還脫了西裝外套,露出透視的黑色恤衫,引來全場 LIGHT 們大聲尖叫, 接著再獻唱〈Blind〉。

而以暖男聞名的李起光,更在演繹〈Goin’ Down〉時,不單換上了輕便運動裝,而且還走到台下與觀眾們近距離接觸,又與他們握手和自拍,絕對讓今個冬季充滿了暖意。另一方面,李起光的一身肌肉更是名不虛傳,就在他獻唱〈Misunderstand〉時,oppa 突然將上衣拉起,露出結實腹肌,雖然只是驚鴻一瞥,但已令樂迷們瘋狂尖叫,興奮不已!

來到 encore 部份,氣氛變得輕鬆起來,李起光換上印有今次演唱會名稱「OBSESSED」的服飾,還戴上冷帽,一口氣獻唱了由他自己創作的〈One〉, 以及來自同一迷你專輯的〈Dreaming〉,並再次走到舞台下,要跟支持他多年的 LIGHT 們近距離互動。

粉絲也準備了驚喜應援影片送給李起光,同一時間全場觀眾更舉起應援手幅, 來跟 oppa 拍攝大合照。李起光則感性地回應:「多謝大家努力的應援,以及對我和 HIGHLIGHT 的愛愈來愈多,很幸福。2025 年第一個周末與 LIGHT 見面, 十分幸福!希望能度過更多更美好的時光,約定大家 90 歲再一起跳〈Fiction〉和〈Shock〉!」最後隨著演唱會差不多完結,oppa 深情地送上慢歌〈Dive〉以及〈Curtain Call〉,才為 LIGHT 們送上溫柔的告別。

Lancy@ 韓星網 / KoreaStarDaily.com / 轉載查詢，請先聯絡我們