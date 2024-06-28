朴載範開通成人網站帳號，首次曬照：紅色女性內衣放胸前

歌手朴載範開通了成人收費網站OnlyFans帳號，成為K-POP第一人。

24日，朴載範正式開通了OnlyFans，表示：「感謝大家的支持，如果大家想要一些其他的東西，這裡會有哦，覺得好開心哦。」 同時他還公開了照片和影片。朴載範半裸出鏡，躺在床上，胸上放著紅色的女性內衣、內褲。 而影片中他也同樣赤裸著上半身出鏡，流著汗和粉絲說話。 這些內容必須追蹤朴載範的OnlyFans帳戶才能看到，不過已經有不少網友分享在了網路上。



Jay Park has joined OnlyFans. pic.twitter.com/91I0crNUEm — Pop Base (@PopBase) June 24, 2024

Jay Park abriu e já postou mores pic.twitter.com/dCuSAooVwg — ROCKSTAR (@typallisa) June 24, 2024

作為K-POP圈開通OnlyFans的第一人，朴載範的行為引來大批韓國網友的討論，大家表示：「好有創意地在賺女生的錢啊」、「這是可以上傳露出性器官色情影片的網站啊，瘋了嗎」、「你可是明星哎，也太掉價了吧」、「這個視角好髒」、「好討厭」等。

據悉，朴載範是為了宣傳上個月剛剛發行的新專輯《Jay Park Season 2》才註冊了OnlyFans，想要讓粉絲們看到他更加成熟的一面。

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