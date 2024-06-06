竟有「善宰」既視感！《雖然不是英雄》千玗禧決定成為張基龍「最不幸的瞬間」！（EP.9–10）

[有雷] 《雖然不是英雄》本週即將送上最終回，千玗禧與張基龍這對騙子與超能力者的戀情面臨最大危機，在福老太太夢中預見了張基龍的死亡，於是千玗禧打算斬斷孽緣，離開他的人生。張基龍再度回到憂鬱，兩人能聯手改變命運嗎？

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福老太太總夢見兒子在濃煙中，而歸柱（張基龍飾）直接拿著戒指告訴母親，都多海（千玗禧飾）不是小偷，那枚戒指是歸柱在火場中為她戴上的，於是拿出兩個一模一樣的給母親。歸柱也說明那場火警已經是13年前的事，但母親所預知的卻是未來的他將回到那一個時刻。福老太太又發現老公愛去跳舞，遭人威脅還賠上鉅額，氣得把老公趕出家門。



伊娜受不了在學校有太多眼睛，讓她讀到很多負面的情緒，並遭受霸凌被鎖在體育館倉庫中。未來的歸柱又再度穿越告訴多海，讓現在的歸柱來得及營救女兒，歸柱這才知道伊娜的超能力讀心術，也才知道伊娜非常怨恨自己的出生，因為這是母親在離世前一閃而過的念頭，母親的車禍之死也讓伊娜自責至今。父女終於釋懷，也終於拉近了距離。



這一切讓歸柱更加愛上多海，但是多海仍無法確切擺脫自己的繼母，另外福老太太也告訴多海，她仍在夢中預見了歸柱的死亡。福老太太希望多海配合演出一個騙局，讓歸柱度過最幸福的瞬間，但多海卻持反對意見，要創造歸柱「最不幸的瞬間」，讓歸柱再也不想回憶起來，自然也不可能再回到從前，就此離開歸柱的人生。於是兩人說好去旅行，歸柱短暫回到了過往，回到現實時發現身處於車禍事故中，多海已不知去向。



歸柱再度回到酗酒又憂鬱的情緒中，甚至多次回到甜蜜瞬間，告訴多海不要去旅行，不要在雨天開車。多海流著淚卻仍然自導自演這場車禍。歸柱再也找不到她，不過伊娜卻找上了多海的叔叔，透過讀心術得知她的位置。歸柱終於找到了多海，兩人都因為太愛對方而想要改變命運，他們能互相救援嗎？



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