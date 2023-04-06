香港富家女遭韓國小媒體勒索「不給錢就造謠」！進軍韓演藝圈多年，曾與金希澈&沈月合影

近日韓國某媒體被爆對「外國財閥二世」做出抹黑虛假報道，並以刪文為條件勒索巨額金錢，受害人就是與金希澈等藝人有私交的香港富家女顧家嘉。

根據3月29日SBS獨家報道，某有線媒體從2月10日開始陸續發出6篇報道，稱香港大型海運公司之女顧家嘉（Maxine Koo）涉嫌詐欺和賭博、借貸數十億巨款後逃亡海外。 顧家嘉要求對方刪除虛假報道，反遭該媒體代表A某索要巨額報酬，於是通過SBS公開了與其的通話錄音。



錄音中A某大言不慚地說：「現在一般企業都會收廣告費。 如果我們刪除報道或令記者辭職，妳能作出補償嗎？」 還具體要求「1年內支付2億韓元廣告費」，精神壓力令顧家嘉十分疲憊：「從年底開始一直說會發生這樣的事... 坦白講真的太委屈。」



警方已於上月27日對該媒體（NBN TV）進行扣押搜查。 撰寫相關報道的記者員工已坦白一切都是A某指使，包括在報道中加入「劉亞仁吸毒」等不相干信息、翻譯成英文等等。 雖然記者感到不應這樣，但因為剛進公司不久而無法拒絕，上月19日已親自致電顧家嘉道歉，本月初從NBN TV辭職。

但NBN TV代表A某仍堅持否認，稱記者是因為警方調查和顧家嘉的「懷柔」壓力而辭職，口供也是被警方誘導，還反過來指責警方「人手不足卻派18人過來搜查、不合理」等等。

顧家嘉今年2月起訴NBN TV，要求對方撤銷報道、賠償2億韓元。 上月A某收到顧家嘉1億韓元後撤掉了相關報道，但發現她沒有撤銷起訴，於是再次發佈報道。 對此，A某堅稱是為了修正報道而暫時撤回而已，與1億韓元無關。



此外，顧家嘉從十幾年前開始到韓國演藝圈發展，出演過不少綜藝節目，去年曾與Super Junior金希澈、邱淑貞女兒沈月（Ayla）聚會合照。





韓國網友對這件事感到十分憤怒：「這種犯罪集團讓外國人覺得韓國很糟糕，必須徹底調查和懲罰」、「為什麼只公開受害者身份，卻遮住加害者？」 、「財閥二世果然聰明，讓對方先提出錢的事、先匯款再起訴，假裝被騙實則徹底搞垮對方」、「YouTube那些瑣碎的地方也需要嚴格立法」、「這是令國家形象受損的大事件，一定要徹底調查、以儆效尤」、「Maxine Koo該有多委屈，一定要加油啊」、「我記得Maxine Koo是因為喜歡韓國才過來的，卻在韓國被曾經信任的人騙得很嚴重，還被這樣實名討論... 說不定現在提起韓國就（氣到）牙齒發抖」、「久違聽到Maxine Koo的名字，卻是不好的消息ᅲ」、「代表A某居然還理直氣壯說沒有先提要求，真讓人生氣」、「Maxine Koo和以前一樣用韓文接受采訪呢kkk好神奇」、「被騙就去起訴啊，發新聞操縱輿論做什麼？ 錢都被記者拿走了」。



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