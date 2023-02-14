SHINee Key直播提SM娛樂：現在公司亂糟糟的！ SM員工上網吐苦水：我們的自豪與驕傲被李秀滿賣給了房時赫

HYBE娛樂收購韓娛圈經紀公司龍頭SM娛樂的消息連日來攻佔韓網熱搜。

SHINee Key最近攜常規2輯《Killer》Repackage版回歸，並開通了線上直播和粉絲互動，作為SM旗下藝人，他自然躲不過關於這兩日的熱門話題，表示：「我也希望開安可演唱會，這個要對誰說，跟誰說才有用？ 我比你們都想開演唱會。」 然後歎了一口氣繼續說道：「不知道啦，公司現在有些亂糟糟的。」 間接提到SM最近發生的事情。



230213 카운트다운라이브 기범



앵콜 키랜드 열었으면 ㅠ)

나도 열었으면 좋겠어 이걸 어디다 얘길해야.. 앵콜콘서트 열어주는거예요ㅠ 나도 누구보다 하고싶은 사람이긴 한데 아휴 몰라.. 회사가 뒤숭숭해가지구 지금.. pic.twitter.com/L8xjry74xy — [1of1=샤이니]민트곰 (@shineshinee0525) February 13, 2023

先是SM娛樂高層宣佈創始人李秀滿被踢出管理團隊，接著就爆出李秀滿把手中14.8%的股份賣給了防彈少年團的公司、韓國經紀界新龍頭大佬HYBE娛樂，而HYBE娛樂還將於3月繼續收購SM娛樂25%的股份，以此成為SM娛樂最大股東。



SM娛樂換大股東，緊張的不僅僅是其他股東，還有旗下藝人以及職員們，已經有SM職員在BLIND論壇（匿名職員平臺，需要認證工作證才可以註冊、 登錄）大吐苦水，這位SM職員寫道：「疫情結束後演唱會變多了，公司業績也在好轉，大家都帶著『我們果然是底蘊深厚的SM，繼續努力下去重回第一』的心情，每天都在重複枯燥的工作，卻也帶著小小的期待。 而現在連這種小期待也被剝奪了，今後不管我們怎麼努力，讓藝人們拿第一，只會是『業績不錯的HYBE旗下的一個廠牌』，有一種被否定了所有傳統和歷史的感覺。 是不是僅自己這樣，心情好低落。 」他的發言引起不少SM其他員工的共鳴，大家紛紛留言稱：「真的是這樣，我真的想好好工作」、「曾經的我為我是SM的一員感到驕傲，現在這份驕傲被摧毀了」、「 即使不是業界第一，我們本來還有身為SM職員的自豪感，但這份自豪感最後也被老師（李秀滿）給賣了」、「真的要哭死了，好傷自尊啊，不管怎麼努力工作都無法在這次事件中發聲，太難過了」等。

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