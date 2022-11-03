金在中因疫情令演唱會延遲三年：堅守約定來台開唱，與粉絲相約明年3/4！

韓國人氣歌手金在中原訂於2020年3月在台北舉辦演唱會，但因為疫情整整延遲三年，日前單位希林國際有限公司公布將於2023年3月4日在台北國際會議中心舉辦因疫情延期的金在中亞洲巡迴演唱會，先前已購票的粉絲笑稱這是等待最長時間的「早鳥票」。

金在中在2020年發行的第二張迷你專輯《愛謠》展現了擅長的感性抒情曲，而今年9月繼2016年發行的正規二輯《 NO.X 》之後時隔6年再度發行的正規專輯《BORN GENE》是送給粉絲們的禮物，包括主打歌《NOBODY LIKE YOU》在內共有8首歌曲，主打歌《NOBODY LIKE YOU》是一首充滿活力的爵士鼓和感性的吉他聲組合，讓人留下深刻印象的歌曲。



為了感謝粉絲的等待及支持，這次演唱會準備的更多元化、獨一無二、屬於金在中獨有的音樂！若持原票券要進行退票者，可於2022年11月15日前向ibon售票系統進行全額退票，之後將再重新售票。【2020 KIM JAE JOONG ASIA TOUR CONCERT IN TAIPEI 演出延期票券處理公告】演出時間調整如下：原先的 2020年7月18日下午6時 改至 2023月3月4日下午6時

已取票者，可持原票券入場，請務必妥善保管票券。

尚未取票，若您想保留票券於 2023年03月04日 進場觀賞，可於新演出日接近時，再至 ibon 機台取票 （避免遺失或毀損），無須現在立刻取出。

退票票券整理後，將重新啟售，敬請期待官方公告。

若新演出日期不克前往，欲申請退票，請於 2022年11月01日 起至 2022年11月15日 辦理，不收退票手續費，退票截止收件日以郵戳為準。

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溫馨提醒：

*本次退票規則僅適用於 2020年02月02日 至 2020年03月18日 之間購買訂單。

*節目延期後且於重新啟售後購票訂單，與節目宣布延期前之購票訂單若未於此退票期間申請，不適用本公告之退票規則。

*若票券遺失，將無法辦理退票。

*退票方式及說明請詳閱 ibon 公告。

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相關活動訊息請密切鎖定活動專頁 2023 Kim Jae Joong Asia Tour Concert in Taipei 或 希林國際粉絲專頁 希林國際 Chillin International / 希林娛樂 。

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—演出時間：2023年03月04日（六） 下午6點 開演

—演出地點：TICC臺北國際會議中心（台北市信義區信義路五段1號）

—售票系統：全台7-11 ibon機台及ibon網站

—主辦單位 ： 崢嶸歲月香港娛樂

—執行單位 ： 希林國際 Chillin International / 希林娛樂

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