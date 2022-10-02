李泳知將節目周邊收益全捐出，還自掏腰包加碼到一億韓元！外表狂野本質卻是善良小女孩

看完後入坑到不行。

李泳知在《Biong Biong地球娛樂室》節目中，快速的反應和大嗓門形象深植人心、承包許多笑點，素顏自然不做作的模樣，讓觀眾印象超深刻。即便面對大前輩羅 PD ，玩遊戲時也是絲毫不讓步，大家都說這節目又挖到了綜藝奇才～除了超強的綜藝感之外，泳知也不吝嗇於捐款，最近她的網路節目《雖然沒準備什麼菜》推出了周邊商品「合法流氓」的啤酒杯，所有的收益扣除成本都將捐出，但這次已不是她第一次做公益了。



疫情在韓國大流行時，泳知因為一支「叫你不要出門就不要出門，只點外賣，辣炒年糕來吃就好！」影片大紅，引起一陣模仿風潮，許多藝人也一同呼籲。



因為叫大家不要出門的影片爆紅，李泳知順勢推出自己手繪的手機殼，結果大熱賣，她將所有收益扣除成本都捐給韓國慈善機構《愛心果實》和《韓國紅十字會》團體，幫助受虐兒童、單身長者支援及急難救助。



《雖然沒有準備什麼菜》第一季時，因為泳知常常韓英夾雜的講話，就被網友說是韓國人不能就用韓文就好嗎？於是在東方神起成員－昌珉來的這集，就規定講一次英文就罰五萬韓元，最後講了122次，要罰610萬韓元。節目中泳知看了戶頭有大概可以捐出的整數是640萬韓元，捐完後帳戶只剩37110韓元（約台幣821元）。



先前節目推出周邊商品啤酒杯，在最近一集公開啤酒杯收益，已全數捐贈給數個慈善機構，不只如此她還自掏腰包，捐款金額達到一億韓元，共捐給五個團體，為社會貢獻心力！



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